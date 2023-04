Miami: Global Champions League-Etappe an Madrid in Motion, Henrik von Eckermann wieder vorn

Nachdem Wetterkapriolen den Zeitplan beim Global Champions Tour-Turnier in Miami ein wenig durcheinandergewirbelt hatten, wurde gestern Abend die zweite Etappe der Global Champions League 2023 ausgetragen, ausnahmsweise nur mit einer Runde. Sieger in der Einzelwertung wurde einmal mehr Henrik von Eckermann. Die Teamwertung dominierte Madrid in Motion.

Es war eine äußerst spannende Etappe am Strand von Miami, bei der die vier erstplatzierten Mannschaften alle acht Fehler aus dem entscheidenden 1,60 Meter-Zeitspringen auf dem Konto hatten und die beiden erstplatzierten Mannschaften auch beide je ein fehlerfreies Paar stellten. Entscheidend waren die Zeiten beider Mannschaftsreiter. Madrid in Motion wurde vertreten durch die beiden Olympia- und WM-Dritten Maikel van der Vleuten (NED) und Beauville Z sowie Spanien Eduardo Alvarez Aznar auf Bentley de Sury. Beauville Z demonstrierte einmal mehr seine Zuverlässigkeit mit einer fehlerfreien Runde. Bei Alvarez Aznar und seinem zwölfjährigen Fuchs v. Sunday de Riverland fielen zwei Stangen, aber sie waren recht flott und das machte am Ende den Unterschied.

Die Gesamtzeit von Madrid in Motion lag bei 143,89 Sekunden. Das zweitplatzierte Duo der Prague Lions musste sich mit 145,56 Sekunden geschlagen geben. An Belgiens Pieter Devos auf Toupie de la Roque lag es nicht. Die beiden waren null und mit 70,42 Sekunden auch deutlich schneller als Van der Vleuten und Beauville. Aber Teamchefin Anna Kellnerova und Catch Me If You Can hatten zwei Abwürfe und waren in 75,14 Sekunden einfach zu langsam, um ganz nach vorne zu kommen.

Es reichte allerdings, um die Rome Gladiators in Gestalt von Beth Underhill (CAN) auf Nikka vd Bisschop und Nina Mallevaey (FRA) mit Cartier SR auf Abstand zu halten. Hier hatten beide Paare je einen Abwurf. Die Gesamtzeit lag bei 147,75 Sekunden.

Einzelwertung

In der Einzelwertung war es einmal mehr Henrik von Eckermann, der die Nase vorn hatte. Sein Weltcup-Sieger King Edward hat Pause, in Miami ist für den Schweden Damenwahl. Seine Siegespartnerin gestern war Speedspezialistin Glamour Girl. Die zwölfjährige KWPN-Stute v. Zirocco Blue demonstrierte in 69,60 Sekunden einmal mehr, dass sie gegen die Uhr schwer zu schlagen ist.

Pieter Devos und Toupie de la Roque hatten den Tag der zweiten Plätze, denn da standen sie auch in der Einzelwertung mit ihren 70,42 Sekunden. Rang drei ging wieder nach Schweden, an Von Eckermanns Olympia- und WM-Teamkolleginnen Malin Baryard-Johnsson und ihre BWP-Stute Indiana, die nach 70,66 Sekunden ins Ziel kam.

Maikel van der Vleuten und Beauville waren in der Einzelwertung viertbestes Paar. Damit verdrängten sie die beiden besten Deutschen, Christian Ahlmann und seinen Verlasspartner Solid Gold Z, auf Rang fünf (72,78). Ebenfalls platziert: Hans-Dieter Dreher und Elysium, die mit einer schnellen Vier-Fehler-Runde noch 13. wurden.

Weitere Platzierungen für Deutschland

Ehe gleich der Große Preis beginnt unter der Sonne Floridas gab es heute morgen um 8 Uhr Ortszeit schon in einem 1,50 Meter-Zeitspringen die Gelegenheit zum Geld verdienen. Die nutzten unter anderem Christian Ahlmann und Daniel Deußer. Ahlmann wurde auf Mandato van de Neerheide Dritter, Deußer mit Bingo Ste Hermelle Vierter.

Sieger der Prüfung war Brasiliens Yuri Mansur mit der zehnjährigen Chacco Blue-Tochter Miss Blue Mystic Rose vor Eduardo Alvarez Aznar auf dem ebenfalls zehnjährigen Selle Francais Hengst Orient Batilly v. Numero Uno.

David Will und Zaccorado Blue waren nach schnellem Vier-Fehler-Ritt Zwölfte und damit ebenfalls noch unter den Platzierten.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.