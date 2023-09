Nach EM-Klötzen: Martin Fuchs‘ Leone Jei sicher in Kanada gelandet

Martin Fuchs und Leone Jei waren für das Einzelfinale der Europameisterschaft im Springen in Mailand qualifiziert. Wenn auch an Position 24 (von 25) chancenlos. Nun ist der Schimmel bereits am anderen Ende der Welt angekommen.

Ursprünglich hatte der Schweizer Martin Fuchs immer schon den Plan gehabt, den Schimmel Leone Jei in Spruce Meadows in Kanada am kommenden Wochenende zu reiten. Der dortige Große Preis ist eines der am höchsten dotierten Springen der Welt. In Mailand sollte Connor Jei starten, der aber verletzte sich. Also Planänderung: Commisar Pezi nach Calgary, Leone Jei nach Mailand. Auch wenn die mächtigen Abmessungen – bis 1,70 Meter – prädestiniert sind für das Springvermögen des Schimmels Leone Jei.

In Mailand fremdelte der Schimmel einmal mehr mit dem Einritt. Der Wallach sprang verkrampft, ein Abwurf in der ersten Runde des Nationenpreises, im finalem Umlauf sogar zwei Stangen. Daraufhin erneute Planänderung. Nach insgesamt drei Abwürfen ging es nicht ins Einzelfinale, sondern schnurstracks gen Flieger. Am Sonntagmorgen posteten die Veranstalter von Spruce Meadows ein Bild, das zeigt, wie gut Leone Jei und sein Pfleger in Kanada angekommen sind.