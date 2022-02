Olympiasieger Eric Lamaze als Equipechef für Kanadas Springreiter benannt

Seine aktive Karriere musste der kanadische Springreiter-Olympiasieger von 2008, Eric Lamaze, aus gesundheitlichen Gründen weitgehend auf Eis legen. Aber als Trainer hat er bereits große Erfolge vorzuweisen und nun wird er Equipechef für seine Landsleute.

Seit 2012 hatte Mark Laskin die Rolle des Equipechefs für Kanadas Springreiter inne. Doch nach den Olympischen Spielen in Tokio hatte der Verband Bilanz gezogen und beschlossen, den Posten neu zu besetzen. Eine Gruppe hoch dekorierter kanadischer Springsportler hat die Bewerbungsgespräche geführt, unter anderem Gail Greenough, die Weltmeisterin von 1986, und Rekord-Olympiareiter Ian Millar. Sie haben sich auf Eric Lamaze als Nachfolger für Mark Laskin geeinigt.

Eric Lamaze ist der erfolgreichste Kanadische Reiter aller Zeiten. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Hongkong gewann er mit dem legendären Hickstead Einzelgold und Mannschaftssilber. 2o16 kam noch eine Bronzemedaille in der Einzelwertung auf seinem „second horse of a lifetime“ hinzu, der Hannoveraner Stute Fair Lady, die im Dezember beim CHI Genf aus dem Sport verabschiedet wurde. Darüber hinaus hat er in den prestigeträchtigsten Großen Preisen der Welt gesiegt: Calgary, Aachen, Genf, La Baule und Rom. Damals gab es allerdings den Rolex Grand Slam of Showjumping noch nicht.

Dass Lamaze als Trainer mindestens ebenso viel drauf hat wie als Reiter, zeigt unter anderem die Nachwuchsreiterin Zoe Conter. Sie trainiert mit ihm und war gerade am vergangenen Wochenende wieder hoch platziert. Seinen ersten Einsatz als Mannschaftsführer wird Lamaze beim Nationenpreis in Wellington am 5. März haben. Der 53-Jährige freut sich auf seine kommenden Aufgaben, deren erstes Highlight die Weltreiterspiele in Herning sein werden.

„Ich möchte mich bei Equestrian Canada (der kanadischen FN, Anm. d. Red.) für ihr Vertrauen bedanken. Vor 15 Jahre habe ich die Entscheidung getroffen, mich in Europa niederzulassen, wo ich die Möglichkeit hatte, Woche für Woche gegen die Besten der Welt anzutreten. Durch diese Erfahrung habe ich gelernt, was es braucht, um auf höchstem Niveau gewinnen zu können. Ich bin begeistert, nun die Möglichkeit zu haben, mein Wissen und meine Expertise mit meinen kanadischen Landsleuten zu teilen und uns dahin zurück zu führen, wo wir hingehören: auf die Spitze des Podiums.“

Seine eigene Karriere werde er zugunsten seines neuen Jobs zurückschrauben. „Es ist eine Ehre, für diese Position benannt zu werden. Und eine, die ich nicht auf die leichte Schulter nehme.“ Er freue sich, auf der Grundlage aufzubauen, die Mark Laskin geschaffen hat.

www.ericlamaze.com