Opglabbeek: Merschformann, Kunkel und Konle platziert in ihren Großen Preisen

Das Wochenende beim FEI Youth Nations Cup Finale in Opglabbeek, Belgien, gehört den Nationenpreisentscheidungen. Dementsprechend standen bereits heute die Großen Preise in vier Altersklassen an.

Bei den Ponyreitern waren die Iren einmal mehr das Maß der Dinge. Sie holten sich die ersten drei Plätze, angeführt von Lily Tunney im Sattel von Fireman, die in 32,33 Sekunden die schnellste Runde von allen zehn Teilnehmern am Stechen drehten und fehlerfrei waren sie auch noch. Sie ließen die beiden Mannschaftseuropameister Kian Dore auf Sparkling Lackaghmore Joey (0/32,78) und James Derwin im Sattel von Rincoola Babog (0/33,24) hinter sich. Die Doppeleuropameister Paddy Reape und Fernando waren auch am Start. Sie belegten Rang fünf (0/34,26).

Für einen deutschen Erfolg sorgten Carlotta Merschformann und ihre Stute Black Pearl SH. Mit zwei fehlerfreien Runden und 37,82 Sekunden im Stechen wurden sie Siebte.

Junioren

Bei den Junioren sorgten Tabitha Kyle und ihre KWPN-Stute Desterly v. Tolan R. für einen britischen Triumph. Das Stechen hatten sieben Paare erreicht, die allesamt auch ein zweites Mal null blieben. Aber Tabitha und Desterly waren klar schneller als die Konkurrenz: 34,72 zu 36,09 Sekunden. Die kamen von Belgiens Nikita van der Meerschen im Sattel von Impressario vd Heffinck v. Diabeau, Rang zwei. Dritter wurde mit James Brennan mal wieder ein irisches Talent. Sein Im The One v. Lancelot kam nach 36,44 Sekunden ins Ziel.

Nicht ins Stechen, aber in die Platzierung waren Eva Kunkel und Anpowikapi gesprungen. Sie hatten zwei Zeitfehler im ersten Umlauf kassiert. Das reichte noch für Rang elf.

Children

Auch bei den U14-jährigen „Children“ auf Großpferden gab es eine Top drei-Platzierung für Irland, hier dank Ruby Lily Gaines und Castle Lux Clover, die mit ihren 36,31 Sekunden nur der Schwedin Mathilda Hansson auf Hello HX den Vortritt lassen mussten (35,80). Dritte wurde Chloé Hoste auf Valeriane de Moyon in ebenfalls fehlerfreien 37,13 Sekunden.

Zu den insgesamt acht Doppelnullern der elf Paare im Stechen zählten auch die Mannschaftseuropameister Luise Konle und Dressed For Success. Mit 39,13 Sekunden wurde es Rang sieben für die beiden.

Junge Reiter

Im Großen Preis der Jungen Reiter hatten Gilles Müller aus der Schweiz und seine KWPN-Stute Giavanna CB v. Ukato die Nase vorn. Hier waren nur fünf von zehn Paaren im Stechen zweimal ohne Strafpunkte ins Ziel gekommen. Aber auch mit Fehlern kam keiner an die 36,84 Sekunden der beiden heran. Mathis Vallat und Elliot Majuscule aus Frankreich teilten sich Rang zwei mit Jennifer Billington auf Flipper Darco UK Z für das Vereinigte Königreich. Bei beiden stoppte die Uhr nach 37,48 Sekunden.

Im U21-Lager hatte es kein deutscher Reiter in die Platzierung geschafft. Sieben Fehler (ein Abwurf, drei Zeitfehler) waren es bei Lasse Nölting und Javall Ryal K., acht bei Johanna Beckmann und Emelie van de Mirania Stam. Marie Flick und Ciro hatten zwei Abwürfe und zwei Zeitfehler, machte zehn Strafpunkte in Summe. 18 Fehler (vier Abwürfe, zwei Zeitfehler) waren es bei Theresa Kröninger und Be San-Lady.

Alle Ergebnisse der CSIO Youth Finals finden Sie hier.