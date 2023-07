Gorla Minore: Starke Teamleistung macht Deutschland zum Europameister bei der Children-EM Springreiten

Phänomenaler Auftakt der deutschen Nachwuchs-Springreiter bei deren Europameisterschaften im italienischen Gorla Minore. Im Stechen gegen die Equipe aus Frankreich war es Brianne Beerbaum, die mit einem beherzten Ritt die schnellere Zeit und dadurch den Titel U14-Mannschaftseuropameister klar machte.

Die jüngsten Championatsreiter zeigten heute fokussiert. Schon Springreiter-Tochter Jolie Marie Kühner legte mit dem 14-jährigen Dialo gut vor und blieb in beiden Umläufen fehlerfrei. Das gelang auch Brianne Beerbaum, die mit Mama Meredith Michaels-Beerbaum und Papa Markus ja ebenfalls ziemlich bekannte Eltern hat. Briannes Top-Pferd ist auch mit in Gorla Minore, Carlucci, den sie von Julie-Mynou Diedrichsmeier übernommen hat. Der Schimmel war früher unter seiner Vorreiterin zu DM-Gold gesprungen und ist mit seinen 17 Jahren nun ein Routinier.

Colin Sorg mit Casillas und Luise Konle mit Dressed for Success kamen mit jeweils null und vier Punkten aus dem Parcours, Einzelreiterin Maximiliane Fimpel bestritt den ersten Umlauf mit Cartagena ebenfalls. Insgesamt vier Punkte zählten also für das deutsche Team. Damit war die Mannschaft von Bundestrainer Eberhard Seemann aber bei weitem nicht die einzige. Nicht weniger als fünf Mannschaften beendeten die beiden Umläufe mit der gleichen Punktzahl. Während einige andere Mannschaften es sich im Stechen dann aber verbauten, blieb es hochspannend zwischen Frankreich und Deutschland. Bei Jolie Marie Kühner war zu Beginn eine Stange gefallen. Als Brianne Beerbaum als letzte Reiterin mit ihrem großen Schimmel in den Parcours musste, stand bei Frankreich noch die Null. Es musste also nicht nur fehlerfrei, sondern auch schnell zugehen, wenn es Gold für das deutsche Children-Team werden sollte.

Bärenstarker Entscheidungsritt von Brianne Beerbaum

Mit ihren 13 Jahren bewies Brianne schließlich kühlen Kopf und fegte mit Carlucci durch den Stechparcours. Zu Schulden kommen ließen sich die beiden dabei nichts und ihre Zeit von 38,93 Sekunden führte zu einer Gesamtzeit von 119,12 Sekunden und war Gold wert. Denn Frankreich kam auf insgesamt 119,75 Sekunden. Was für ein Erfolg!

Für Jolie Marie Kühner sowie Brianne Beerbaum geht es dank ihrer bisher null zählenden Punkte am Samstag ins Einzelfinale. Dort treffen sie auf neun weitere junge Talente.

Die Silbermedaille ging somit an das französische Team mit Zoe Vageon Ledy und Arkana Messipierre, Louis Louan Jacques mit Silver des Peux, Melina Bouillot mit Canabis d’Albain sowie Maxime Birkle mit Balenciaga du Gandy. Die Bronzemedaille sicherte sich das Team aus Großbritannien mit insgesamt acht Punkten in 119,30 Sekunden. Hier gingen Darcy Honeybunn Daisy Breen mit Kunis, Emily Gulliver mit Fleur de Nuit, Sienna Lanni mit Bermudez BDA sowie Sula von Bülow mit Dabelle an den Start.

Die Ergebnisse vom Team-Finale der U14-Europameisterschaft Springreiten 2023 finden Sie hier.

