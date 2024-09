Paderborn im Reitsportfieber: OWL Challenge vereint Spitzensport und familiäres Flair

Der Schützenplatz in Paderborn hat wie immer im September ein neues Gesicht. Da, wo sonst der Rasen rund um die monumentale Kastanie wächst, liegt nun ein Reitboden, der allerhöchsten Ansprüchen entspricht.

Olympiateilnehmer aus Japan, Niederlande, Irland und Polen, vier Derbysieger, der amtierende Deutsche Meister, der Vorjahressieger des Großen Preises von Paderborn, WM- Medaillengewinner und Teilnehmer aus insgesamt 12 Nationen werden am Wochenende mit ihren Pferden im Rahmen der OWL Challenge an den Start gehen. Viele Athleten dieser Prüfungen bekundeten in den vergangenen Tagen Begeisterung und Enthusiasmus über die anstehende Veranstaltung in Form von Kurzvideos in den sozialen Medien und blicken mit Vorfreude auf die familiäre und gemütliche Atmosphäre in Paderborn.

An vier Tagen – von Donnerstag bis Sonntag – bietet der Schützenplatz ein perfektes Ambiente für alle Reitsportfans. Neben den internationalen Topstars werden auch die regionalen Reiter aus Ostwestfalen-Lippe Gelegenheit haben, sich in anspruchsvollen Einzel- und Mannschaftswettbewerben zu messen. Dies ist mittlerweile Kult und Tradition seit 22 Jahren. Ebenso wie die fest etablierte EN GARDE Amateur-Trophy, welche dieses Jahr mit hohem Zuspruch mit über 50 Reitern auf 76 Pferden hochklassigen Amateursport in Paderborn präsentiert.

Neben dem Sport lädt das neu strukturierte Veranstaltungsgelände mit einer vergrößerten Ausstellungsfläche zum Verweilen ein. Eine vielseitige Ausstellungswelt und abwechslungsreiche Gastronomie lassen keine Wünsche offen und bieten genügend Möglichkeiten zum Shoppen, Schlemmen und Flanieren.

Wem 1 PS unter dem Sattel allerdings nicht genügt, wird bei der OWL Challenge 2024 trotzdem fündig: Neben der gewohnten kleinen Zeltstadt präsentiert sich erstmals als besonderes Highlight eine faszinierende Oldtimer- und Auto[1]Ausstellung unter dem Motto „Tradition und Moderne“, die das Angebot auf dem Schützenplatz stilvoll ergänzt.

Während der Aufbau auf dem Gelände der OWL Challenge noch in den letzten Zügen ist, reisen am heutigen Abend die ersten Pferde an und haben die Möglichkeit, sich mit ihrem aktuellen Zuhause und dem Gelände vertraut zu machen. Hierfür bietet der Vorbereitungsplatz nahe dem Stallbereich, ein vergrößerter zweiter Abreiteplatz und erstmals ein separater Longierplatz ausreichend Raum für alle Reiter und Pferde. In weniger als 24 Stunden startet die diesjährige Veranstaltung mit einer nationalen Springpferdeprüfung der Klasse M am Donnerstag um 12:00 Uhr.

Die sportlichen Highlights, welche besonders herausstechen, sind der Preis der Deutschen Kreditbank AG – das Championat von Paderborn – mit einer Hindernishöhe von 1,45m am Samstag um 16:55 Uhr. Zudem natürlich der Große Preis von OWL, eine internationale Springprüfung mit Stechen über 1,45m Höhe, welcher die Veranstaltung am Sonntag mit Spitzensport abschließt.

Die OWL Challenge vom 12.-15. September bietet ein einmaliges Programm und außergewöhnliche Erlebnisse im urigen Ambiente des Paderborner Schützenplatzes. Familienfreundliche Eintrittspreise machen den Besuch für Jung und Alt attraktiv. Tickets sind vor Ort an der Tageskasse oder online im Vorverkauf unter ticket.owl-challenge.de erhältlich. Weitere Informationen zum Turnier finden Sie auf der Website: www.OWL-Challenge.de