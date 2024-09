Donaueschingen 2026: Nationenpreis-Ausrichter Dressur und Fahren

Der CHI Donaueschingen feiert dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum mit neuem Veranstalter. Zum Auftakt werden erstmals zwei Nationenpreise im Fahrsport ausgetragen. Und 2026 kommt noch mehr.

Die Turnierleitung des CHI Donaueschingen hat seit diesem Jahr Matthias Alexander Rath (Veranstaltungsagentur Schafhof Connects) übernommen. Zum Jubiläums- und Premierenevent sind gleich zwei Nationenpreise im Fahrsport erstmals ausgeschrieben: Pony-Vierspänner und Großpferde-Zweispänner.

Noch mehr Nationenpreise

In 2026 soll es außerdem noch zwei weitere geben: einen Nationenpreis der Vierspänner und einen Nationenpreis Dressur. „Da 2026 die Weltmeisterschaften in Aachen auf dem Programm stehen, werden die Nationenpreise in dem Jahr ‚ausgelagert‘. Für die Nationenpreise in der Dressur und im Vierspänner-Fahren haben wir uns beworben – und den Zuschlag für beide erhalten. Dass uns dieses Vertrauen für den doppelten Zuschlag noch vor unserem ersten Jahr in Donaueschingen entgegengebracht wird, erfüllt mich und mein Team mit ungeheurem Stolz“, sagte Matthias Alexander Rath.

Weitere Informationen unter www.chi-donaueschingen.com und www.schafhof-connects.com