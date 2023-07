Spruce Meadows: ägyptisch-holsteinischer Sieg im 1 Million-Dollar Grand Prix dank Nayel Nassar und Coronado

Der für Ägypten reitende und in Kalifornien ansässige Springreiter Nayel Nassar ist im kanadischen Spruce Meadows zu seinem nächsten großen Erfolg geritten. Im Sattel eines Holsteiners gewann er den mit einer Million kanadischen Dollar dotierten Queen Elizabeth II Cup.

Coronado heißt der 14-jährige Holsteiner Wallach, mit dem Nassar auch schon häufiger in Europa unterwegs war und hier bereits Siege und Top-Platzierungen bis 1,60 Meter-Springen erzielte wie zum Beispiel vor einem knappen Jahr in einem Rahmenspringen des Nationenpreisturniers von Dublin (IRL). Der Schimmel aus der Zucht von Karl-Heinz Markussen wurde von Rodrigo Pessoa (BRA) in den internationalen Sport gebracht und dann eine ganze Zeit lang von dem Mexikaner Francisco Pasquel vorgestellt. Unter ihm sammelte der Cassini-Acord II-Sohn Platzierungen bis 1,60 Meter auf Fünf-Sterne-Niveau, ehe er im Sommer 2021 unter den Sattel von Nayel Nassar wechselte.

In den letzten Wochen war Coronado bereits erfolgreich in Spruce Meadows und holte Platzierungen bis 1,45 Meter. Was da heute vor dem 14-jährigen Wallach und seinem Reiter stand war jedoch nochmal eine andere Hausnummer. Zwei Umläufe über 1,60 Meter plus Stechen gab es in dem hochdotierten Springen zu bewältigen. Am Samstagabend gelang dem Ehemann von Jennifer Gates und seinem Holsteiner alles, was sie sich vornahmen. Zweimal blieben sie null und holten dann im Stechen gegen drei weitere Paare das Bestergebnis von null Fehlern in 35,58 Sekunden. Das bedeutete den Sieg und ist der wohl bisher größte Erfolg für Coronado, der auch im Besitz von Nayel Nassar und Jennifer Gates in Gestalt der Evergate Stables LLC steht.

Mehr als zwei Sekunden länger brauchte der Spanier Sergio Alvarez Moya mit seinem zehnjährigen dänischen Wallach Puma HS. Die fehlerfreie entscheidende Runde in der Zeit von 38,27 Sekunden brachte dem Paar Platz zwei in dem Großen Preis ein. Auf Rang drei hielt Mario Deslauriers die Fahne des gastgebenden Landes Kanada hoch, dank dem schnellsten Vier-Fehler-Ritt im Stechen mit Emerson.

Auch ein Deutscher war in dem Springen am Start. Bei Rupert Carl Winkelmann und Calvados Son war der Traum vom Sieg im 1 Million Dollar Grand Prix nach drei Abwürfen im ersten Umlauf jedoch früh zu Ende.

Alle Ergebnisse vom Queen Elizabeth II Cup in Spruce Meadows 2023 finden Sie hier.

