Kaya Thomsen ist Deutsche Meisterin der Jungen Reiter Vielseitigkeit, Emely Kurbel holt den Titel bei den Junioren

Der letzte Tag der Deutschen Jugendmeisterschaften Vielseitigkeit für U18- und U21-Reiter hat nochmal einiges durcheinander gewirbelt. Den glücklichsten Ausgang nahmen die Meisterschaften für Kaya Thomsen und Emily Kurbel, die sich in ihrer Altersklasse jeweils über Gold freuen können.

Vergangenes Jahr war sie noch Vierte, dieses Jahr reichte es am Ende für den Podestplatz ganz oben: Kaya Thomsen hat bei ihrer zweiten Deutschen Meisterschaft als Junge Reiterin den Titel geholt. Die 20-jährige bestritt die Meisterschaft mit ihrem zwölfjährigen Cyper Space-Sohn Cool Charly Blue. Die beiden waren nach der Dressur mit 28,5 Punkten auf Platz sechs in das Wochenende eingestiegen. Mit der Geländerunde ohne Springfehler, nur mit 6,0 Punkten für Zeitüberschreitung konnten sie sich am Samstag auf Platz vier vorarbeiten.

Am heutigen Abschlusstag profitierte das Paar dann von Abwürfen der anderen. Noch dazu war die bis dahin führende Hedda Vogler nicht mehr am Start, da ihre Stute Niagara de Champenotte beim zweiten Vet-Check nicht akzeptiert worden war. Somit war der Weg frei für die 20-jährige Tochter von Vielseitigkeits-Bundestrainer Peter Thomsen, der über die heutige fehlerfreie Runde im Parcours seiner Tochter Kaya mit Cool Charly Blue wohl mächtig stolz sein dürfte. Es war eine von nur drei fehlerfreien Parcours der am Sonntag noch 15 startenden Reiter-Pferd-Paare. Das Endergebnis von 34,5 Punkten bedeutete somit den Titel Deutsche Meisterin der Jungen Reiter für Kaya Thomsen.

Die Silbermedaille wurde es somit knapp für das Paar, das die zweite von drei fehlerfreien Parcoursrunden zeigte. Das waren Pia Schmülling und ihre elfjährige Firth of Lorne-Tochter For Ever Pleasure N. Durch die fehlerfreie Runde blieb es bei 34,7 Punkten für die beiden, die damit vom Geländetag bis zur finalen Prüfung nochmal drei Plätze gutmachten. Das Feld hatte eng beieinander gelegen vor dem Springen, sodass sich noch weitere Änderungen ergaben. Die nach dem Gelände noch an zweiter Stelle rangierende Jana Schoupal verbuchte mit Donnacelli drei Abwürfe und wurde mit insgesamt 44,0 Punkten am Ende Sechste. Für Carla Hanser hätte es heute mit der Contender-Tochter Castagnola noch der Titel werden können. 32,4 Punkte hatte das Paar nach Dressur und Gelände gesammelt und damit vor dem Springen auf dem Bronzerang gelegen. Mit einer fehlerfreien Runde hätten sie sich noch den obersten Podestplatz erreiten können. Allerdings fiel ausgerechnet am letzten Sprung, Hindernis Nummer elf, eine Stange. Somit waren es am Ende unter dem Strich 36,4 Punkte für das Paar und die Bronzemedaille.

Emely Kurbel mit Aufholjagd zum Titel bei den Junioren

Mit Emely Kurbel ist ebenfalls die Tochter eines bekannten Vielseitigkeitsreiters neue Deutsche Meisterin. Ihr Vater Jörg Kurbel vertrat Deutschland bei der EM 2019 mit Entertain You und belegte dort Rang 21 in der Einzelwertung. Im Sattel ebendieses Wallachs, nun 15-jährig v. El Bundy, durfte für die DJM nun die 18-jährige Emely Platz nehmen. Wobei die beiden bereits seit letzter Saison international unterwegs sind und bereits eine Top-Platzierung in einem CCI2*-L vorweisen können vom Oktober 2022 in Strzegom. Auf diesem Niveau wurde auch die DJM der U18-Reiter in Luhmühlen bestritten.

Während der Hannoveraner Wallach Entertain You und seine Reiterin in der Dressur noch nicht vollends überzeugten und sich mit 31,3 Punkten zunächst an neunter Stelle wiederfanden, zeigten sich die beiden das restliche Wochenende über in Top-Form und mit guten Nerven ausgestattet. Drei Plätze konnte Emely Kurbel mit ihrem erfahrenenen vierbeinigen Partner schon durch eine fehlerfreie Geländestrecke in der Zeit rausholen. Und im heutigen Springen lieferten die beiden schließlich sogar die einzige Nullrunde von insgesamt 20 Paaren (!), die heute noch in den Parcours einritten. Somit lautete auch das Endergebnis für das Paar 31,3 Punkte, was Emely Kurbel in ihrem letzten Junioren-Jahr nun zur Deutschen Meisterin ihrer Altersklasse machte.

Für Matti Garlichs wurde es die Silbermedaille, da die drei vorderen Platzierten im Springen allesamt patzten. Garlichs nahm sich genügend Zeit für das fehlerfreie Absolvieren des Parcours mit seinem Light On-Sohn Ludwig. Der elfjährige Wallach und sein Reiter kamen dadurch leicht über die Zeit und mussten ihrem Ergebnis von Dressur und Gelände von 31,0 Punkten nochmal 0,4 Punkte hinzufügen. Mit denkbar knappen 0,1 Punkten Abstand wurden sie schließlich Zweite hinter Emely Kurbel und Entertain You.

Bronze ging an Tom Meier mit Homme d’Hotot M. Das Paar musste als vorletztes in den Parcours. Wären sie null geblieben, wäre ihnen zu dem Zeitpunkt mindestens Silber sicher gewesen (29,9 Punkte). Doch an Sprung zehn kam es zum Abwurf, somit musste Meier auf Fehler der bis dahin Führenden Smilla Maline Philipp hoffen, um noch Edelmetall zu bekommen. Und die passierten dann auch. Philipp bekam mit Sir Boggles drei Abwürfe und belegte mit 35,1 Punkten somit am Ende Rang fünf, punktgleich mit dem Viertplatzierten Friedrich-Bernd Rehkamp und Feuertaenzer. Tom Meier und sein elfjähriger Canabis Z-Sohn konnten sich somit mit letztendlich 33,9 Punkten über die Bronzemedaille freuen.

