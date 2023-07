Janne Friederike Meyer-Zimmermanns Cornela weiter auf Erfolgsspur im Samstagshauptspringen von Valkenswaard

Für Janne Friederike Meyer-Zimmermanns eigenes Zuchtprodukt Cornela läuft es ja bereits seit einigen Wochen ziemlich fantastisch. Jetzt sprang die elfjährige Holsteiner Stute erneut zu einer Top-Platzierung gegen starke Konkurrenz beim CSI4* Valkenswaard (NED). Außerdem gab es ein Wiedersehen mit Jannes derzeitigem Top-Pferd Messi van’t Ruytershof.

Seit Mai hat Cornela 18 Parcoursrunden gedreht. Nur in vier dieser Runden erlaubte sie sich einen Abwurf. Ihrer Erfolgsbilanz der letzten Wochen mit Siegen im Stoeterij Sterrehof Preis sowie im Championat von Balve fügte sie im wichtigsten Springen des Samstages nun ein weiteres Top-Ergebnis hinzu. Nachdem sie im Freitagshauptspringen noch einen Abwurf in Kauf nehmen musste, lief es im heutigen 1,50 Meter-Springen gegen die Uhr wie am Schnürchen für die vermögende Schimmelstute und ihre Reiterin. Janne Friederike Meyer-Zimmermann überhetzte nicht, ritt aber zügiges Tempo und ließ der Cornet Obolensky-Caretino-Tochter damit alle Chancen, den Parcours fehlerfrei zu beenden. Das tat sie denn auch, in der Zeit von 70,70 Sekunden. Damit rangierten die beiden schlussendlich an fünfter Stelle, insgesamt hatten nur sechs von 38 Paaren eine Nullrunde geschafft.

Den Sieg schnappte sich – wenig verwunderlich, wenn dieser Reiter am Start ist – Frankreichs Julien Epaillard. Sein vierbeiniger Partner Dubai du Cedre, ein zehnjähriger Baloubet du Rouet-Diamant de Semilly-Sohn ließ der Konkurrenz keine Chance und galoppierte nach 64,32 Sekunden ins Ziel. Fehler ließ er sich dabei keine zu Schulden kommen.

Wiedersehen mit Messi van’t Ruytershof

Seit seinem Ausfall nach dem Hamburger Derby hatte man nur wenig von Messi van’t Ruytershof gehört, der ja derzeit der eigentliche Star im Stall von Meyer-Zimmermann ist. In Valkenswaard betrat der belgische Wallach nun erstmals wieder den internationalen Parcours. Am Freitag bekam er in einem Zwei-Phasen-Springen einen Abwurf, am Samstag belief sich sein Ergebnis im 1,45 Meter-Springen mit direkt anschließendem Stechen auf zwei Punkte für Zeitüberschreitung. Fehlerfrei im Umlauf und Stechen und noch dazu schnell war in diesem Springen übrigens Richard Vogel unterwegs. Mit der 14-jährigen Stute Evermeta belegte er Rang zwei in dem Springen hinter Carlos Hank Guerreiro (MEX) und H5 Sunshine.

Alle Ergebnisse vom Sommer-Festival in Valkenswaard 2023 finden Sie hier.

