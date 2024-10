Turniervorschau: Wochenende der League of Nations – Nationenpreisfinale Barcelona

Nationenpreisfinale Barcelona, das erste Mal League of Nations. Die Augen der springbegeisterten Fans richten sich dieses Wochenende auf den Real Club de Polo de Barcelona. 490.000 Euro warten auf das siegende Team. Deutschland konkurriert mit sechs anderen Mannschaften.

1,6 Millionen Euro sind beim League of Nations – Nationenpreisfinale Barcelona ausgeschrieben. So viel Geld wie es nie zuvor im Nationenpreisfinale zu gewinnen gab, winkt dem Sieger. 1,4 Millionen werden auf die Mannschaften verteilt. Das siegende Team erhält 490.000 Euro, die Zweitplatzierten noch 302.000 Euro. Die verbleibenden 200.000 Euro locken als Prämie für den besten der Einzelwertung in den beiden Runden. Dabei zählen allerdings allein die Fehlerpunkte, nicht die Zeit. Sprich: Die Summe wird bei Fehlergleichheit aufgeteilt. Bei fünf Doppelnullern wären das also beispielsweise 40.000 Euro pro Paar.

Das League of Nations – Nationenpreisfinale Barcelona hat übrigens eine eigene Hymne. Komponiert hat sie der Portugiese Rui Ribeiro – wer sie hören möchte, findet sie hier. Die Hoffnung, dass die deutsche Nationalhymne über das Stadion schallen wird, ruht auf Olympiasieger Christian Kukuk, Jörne Sprehe, Aachen-Sieger André Thieme, Richard Vogel und Jana Wargers. Wer im Team reitet, wird vor Ort entschieden. Deutschland ist Titelverteidiger.

Weitere Informationen unter: www.csiobarcelona.com

Wien, Wien, nur du allein…

Ihr internationales Debüt auf der ehemaligen Bundeschampionesse Sisters Act gibt Laura Strobel beim CDI4* in Wiener Neustadt/AUT. Max Wadenspanner hat auch genannt, für das CDI3*. Im CSI3* sind etliche Bayern mit von der Partie wie Emma Bachl, Emile Baurand, Sabrina Berger, Sven Fehnl, Claudia Kressierer , Lucas Matthias, Denis Nielsen und Helmut Schönstetter

Informationen unter: www.csi-apropospferd.at