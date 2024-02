Vejer de la Frontera: Brinkop siegt in der Mittleren Tour

Nachdem die Andalucía Sunshine Tour in Vejer de la Frontera, Spanien, gestern statt des versprochenen Sonnenscheins exzessiven Sturm und Regen brachte, wurden einige Prüfungen heute nachgeholt – erfolgreich aus deutscher Sicht.

Alles andere als Sunshine beherrschte gestern die Szenerie in Andalusien, so dass keine einzige Prüfung stattfinden konnte. Stattdessen ging es dann heute los mit dem 1,45 Meter-Zwei-Phasen-Springen der mittleren Tour, das eigentlich gestern hätte stattfinden sollen. Gleich zum Auftakt des Tages konnte Kendra Claricia Brinkop einen schönen Erfolg verbuchen. Mit der zwölfjährigen Ugano Sitte- Tochter Ma Belle setzte sie sich mit gerade mal fünf Hundertstelsekunden Vorsprung gegen den Rest des Feldes durch und siegte.

Platz zwei sicherten sich die Goldmedaillengewinner der afrikanischen Spiele von 2019, El Ghali Boukaa auf Ugolino du Clos. Rang drei holten Kara Chad und der zehnjährige Zangersheider Wallach Easy Boy d’Aubey Z nach Kanada.

Brinkop war nicht die einzige aus den Stephex Stables im Geld. Daniel Deußer konnte sich mit dem zehnjährigen schwedischen Kannan-Sohn Loui LN über Rang fünf freuen. Zwischen ihn und die Top drei schob sich Frankreichs Penelope Leprevost auf Djagger Semilly.

Christoph Könemann war auf der KWPN-Stute Gijanta v. Ukato auf Rang 15 ebenfalls noch platziert.

Highlight des Tages in Spanien war das 1,50 Meter-Zeitspringen der Vier-Sterne-Tour. Hier setzte sich der Niederländer Frank Schuttert im Sattel des Verdi-Sohns Gream mit fehlerfreien 62,39 Sekunden an die Spitze. Rang zwei sicherte sich die Italienerin Giulia Martinengo Marquet im Sattel des ebenfalls aus Italien stammenden Coynor v. Canstakko (63,91). Dahinter machte Sanne Thijssen mit ihrem inzwischen 18-jährigen Superstar Con Quidam den NED-Erfolg perfekt: Rang drei in 64,77 Sekunden.

Bestes deutsches Paar waren Jens Baackmann und der erst neunjährige Holsteiner Wallach Lorenz v. Livello an zehnter Stelle (70,52). Letztes Jahr waren die beiden noch hoch erfolgreich in der Youngster Tour, unter anderem beim CHIO Aachen.

Alle Ergebnisse der Sunshine Tour finden Sie hier.