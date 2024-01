Umfrage: „Verkaufspsychologie in der Pferdefutterindustrie“

Müsli mit und ohne Getreide, für Sportpferde, für Freizeitpferde, für Senioren, Pülverchen hier, Pülverchen da, Mash in allen Geschmacksrichtungen – die Futtermittelindustrie hat für jedes Pferd ein passendes Angebot parat. Doch wonach entscheiden Pferdehalter, zu welchem Futter sie greifen? Antworten will eine Bachelorarbeit an der Hochschule Osnabrück geben.

Till Henner Ramm hat unter Betreuung von Prof. Dr. Heiner Westendarp eine Umfrage erarbeitet, die sich mit dieser Frage beschäftigt. Unter der Überschrift „Verkaufspsychologie in der Pferdefutterindustrie“ will Ramm die Themen Kaufverhalten, Kaufmotivation und Kenntnisse über die Verkaufspsychologie untersuchen. Dafür bittet er Pferdehalter um ihre Unterstützung, indem sie an seiner Umfrage teilnehmen. In etwa sieben Minuten wird Ihre Meinung und Ihr Wissen erfragt – anonym, versteht sich.

Die Mühe wird belohnt. Unter allen Teilnehmenden werden Amazon-Gutscheine sowie Futtermittel im Gesamtwert von 200 Euro verlost.

Hier geht es zur Umfrage:

umfrageonline.com