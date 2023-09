Blenheim: Julia Krajewski und Nickel Neunte im CCI4*-S, Böckmann „einen raus“ im CCI4*-L

Gestern im Gelände des CCI4*-L von Blenheim hatte Julia Krajewski unfreiwillig Teichwasser gekostet. Heute bei den Youngstern lief es rund für sie und Nickel.

Oliver Townend und Colley Rosalent hatten bereits nach der Dressur die Führung im CCI4*-S von Blenheim für Nachwuchspferde gewonnen. Und da die neunjährige irische Halbblutstute v. Valent den 24,7 Minuspunkten keine weiteren hinzufügte, war ihnen der Sieg nicht zu nehmen. Zweite wurden mit 25,5 Minuspunkten Piggy March und Brookfield Future News, ein achtjähriger ebenfalls irischer Wallach v. Future News. An dritter Stelle reihten sich Tim Price und der neunjährige Jarillo v. Dantos HBC ein. 28,7 Minuspunkte wurden es für das Paar unter neuseeländischer Flagge.

Julia Krajewski hatte den neunjährigen Numero Uno-Sohn Nickel mit nach Blenheim gebracht. Hindernisfehler gab es keine, weder im Parcours noch im Cross. Doch zum Dressurergebnis von 29,5 Minuspunkten gesellten sich noch 6,8 für Zeitüberschreitung, so dass sie schlussendlich mit 36,3 MPs Neunte wurden.

Josephine Schnaufer-Volkel und Cinnamon Red schieden heute im Gelände aus.

CCI4*-L

Nach dem Gelände hatten noch die Weltmeister in Front gelegen, Yasmin Ingham und Banzai du Loir. Doch ein Abwurf ließ sie auf Rang zwei zurückfallen und verhalf der neuen Europameisterin Rosalind Canter im Sattel von Izilot v. Zavall zu einem weiteren Triumph. An dritter Stelle der britisch dominierten Prüfung standen Harry Meade und Annaghmore Valoner.

Bestes deutsches Paar waren Calvin Böckmann und The Phantom Of The Opera auf Rang 25. Sie waren damit einen Rang aus der Platzierung raus. Mit einem Abwurf heute im Springen vergaben sie die Chance auf eine Schleife. Gleich viermal erwischt hat’s heute im Parcours Libussa Lübbeke und Cara Mia, die am Ende 48. wurden.