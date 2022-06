Britische Vielseitigkeitsikone Mary King im Training gestürzt

Die britische Vielseitigkeitslegende Mary King hat sich vergangene Woche bei einem Reitunfall mehrere Knochenbrüche zugezogen. Sie stürzte im Training von einem jungen Pferd.

Nach einem Sturz im Training ist Mary King, 61, momentan deutlich ausgebremst. Bereits am Donnerstag meldete sich die Tochter der Vielseitigkeitsikone, Emily King, auf dem Facebook-Account ihrer Mutter zu Wort. Sie erklärte, ihre Mutter sei an einem stürmischen Morgen von einem ihrer jungen Pferde gestürzt. Das Tier habe sich erschrocken und Mary King habe sich lange halten können – wie ein „Profi habe sie sich auf dem Bronco gehalten“ –, sei dann allerdings doch gefallen. Dabei stürzte sie unglücklicherweise nicht in den Sand, sondern an die hölzernen bzw. steinige Einfriedung des Platzes. Sie zog sich dabei sowohl eine Fraktur des dritten Halswirbels, des linken Schulterblatts und einiger Dornfortsätze, als auch sieben gebrochene Rippen zu. Eine Operation sei jedoch nicht notwendig gewesen. Mary King sei bereits zuhause und auf dem Wege der Besserung. Dazu teilte Emily King ein Foto mit ihrer Mutter, auf dem beide optimistisch in die Kamera lächeln.

https://www.facebook.com/marykingeventer/posts/573231054166469

In betont englischem Humor schreibt Emily. „Sie ist zu 100 Prozent sie selbst und guckt schon auf den Vielseitigkeitskalender und droht uns, dass sie ihren Tennisschläger auspacken wird.“

Ich habe ihr klar gemacht, dass sie mit dem Scherzen aufhören soll, weil ich mich sonst gezwungen sehe, sie an die Leine zu nehmen.

Legende Mary King

Mary King vertrat in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Male die britischen Farben auf Championaten. Allein fünfmal war sie bei den Olympischen Spielen am Start, gewann dort drei Mannschaftsmedaillen. Zuletzt in London 2012, wo sie Silber mit der Mannschaft erritt und in der Einzelwertung auf Rang fünf landete. Auch bei Welt- und Europameisterschaften errang sie mit verschiedenen Pferden zahlreiche Medaillen mit der Mannschaft. Im Einzel war sie 1995 und 2007 jeweils Vize-Europameisterin in Pratoni del Vivaro, 2006 war sie in Aachen mit der britischen Equipe Mannschafts-Vizeweltmeisterin. 2010 holten die Briten dann bei den Weltreiterspielen in Kentucky Teamgold.

Hannah Scherf