CCI5*-L in Pau: Jahresabschluss im Busch mit 80 Startern

Ihr Saisonende feiern einige der besten internationalen Vielseitigkeitsreiter stets am Fuße der französischen Pyrenäen in Pau. Das Fünf Sterne-Vielseitigkeitsturnier wartet mit dem in seiner Turniergeschichte bisher größten Starterfeld auf.

Starterfeld mit einem Hauch von Olympia: 80 Starter haben sich für den CCI5*-L vom 24. bis 27. Oktober. „Les 5 Étoiles de Pau“, ist eines von nur sieben Fünf Sterne-Eventing-Turnieren weltweit. Nicht weniger als die Top 5 der Weltrangliste der Vielseitigkeit werden auf dem Geländekurs in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine an den Start gehen. Die britischen Vorjahressieger Rosalind Canter mit dem Hengst Izilot haben ebenso ihr Kommen angekündigt wie der aktuelle Weltranglistenerste Tom McEwen mit Brookfield Quality und MHS Brown Jack. Schon neunmal hat der Neuseeländer Tim Price in Pau teilgenommen und auch in diesem Jahr ist er in der Liste der Nennungen mit Jarillo zu finden. Nicolai Aldinger mit Timmo und Arne Bergendahl mit Luthien NRW halten in Pau die deutschen Farben hoch.

Neu: Live Web TV auf Englisch oder Französisch

Neu für die diesjährige Ausgabe des Turniers ist die Live-Übertragung durch einen veranstaltereigenen Streamingdienst. Für 19,99 Euro kann ein Abonnement über die Turniertage hinweg abgeschlossen werden. Exklusive Inhalte sind genauso über die Plattform aufrufbar wie alle Einzelprüfungen der Vielseitigkeit. Es stehen Kanäle auf Englisch und Französisch zur Verfügung.

Nina Gross

