Traum-Tag für Austin O’Connor in Maryland: erster Sieg in einem CCI5*-L dank Colorado Blue

Diesen Tag wird Irlands Austin O’Connor wohl nie mehr vergessen. Im US-amerikanischen Elkton/Maryland gelang es dem 48-Jährigen heute zum ersten Mal überhaupt, einen CCI5*-L zu gewinnen. Vierbeiniger Partner dafür war sein Schimmelwallach Colorado Blue, der im abschließenden Parcours alle Merkmale eines Happy Athletes erfüllte.

Es war toller Sport, den es heute in Maryland bei strahlendem Sonnenschein zu sehen gab. Die Teilprüfung Springen des CCI5*-L stellte 14 Reiter-Pferd-Paare aber auch vor genügend Schwierigkeiten. Vor allem die Zeit spielte dabei eine Rolle.

Am Ende fuhr derjenige den Sieg ein, der sich über seine Parcoursrunde wohl am meisten freute. Irlands Austin O’Connor brachte den 14-jährigen Jaguar Mail-Rock Kind-Sohn Colorado Blue an den Start, ein Schimmelwallach, der sich in herrlich leichter Anlehnung, mit gespitzten Ohren und räumendem Galopp in Richtung von Sprung eins begab. Wo es nötig war, zog der Wallach die Beine mehr an und ließ sich fliegen, immer mit feinen Hilfen von Austin O’Connor zum nächsten Sprung manövriert. Bei einer Triplebarre meinte er es besonders gut, machte einen Riesensatz, wodurch er auf dem Weg zu dem nachfolgenden Steilsprung mit Wasser etwas aus der Bahn geriet. O’Connor hatte gar keine Zeit mehr zu reagieren, die Distanz war viel zu groß, aber Colorado Blue machte es möglich und schraubte sich fehlerfrei darüber. Nachdem sie auch noch die letzten Sprünge fehlerfrei absolviert hatten, gab es kein Halten mehr. Austin O’Connor war voller Enthusiasmus, zeigte auf seinen großartigen Schimmel und lobte seinen Sportpartner überschwänglich – denn schließlich waren sie auch noch in der knapp bemessenen Zeit geblieben!

Nach 33,7 Punkten aus der Dressurprüfung und nur 1,2 Punkten aus dem Gelände für Zeitüberschreitung waren es in Summe 34,9 Punkte für Austin O’Connor und Colorado Blue. Damit verharrten sie jedoch zunächst auf Rang vier und musste auf die Fehler der anderen hoffen.

Und diese passierten. Zunächst bekam die Fünf-Sterne-Debütantin Mia Farley mit ihrem erst zehnjährigen Wallach Phelps zwei Abwürfe und viel hinter den Iren zurück. Auch erwischte es Großbritanniens William Fox-Pitt mit seiner großartigen Stute Grafennacht an einem Sprung, womit am Ende 35,9 Punkte zu Buche schlugen – Platz zwei. Und schließlich hatte auch die erst neunjährige talentierte irische Stute Cooley Rosalent unter Oliver Townend aus Großbritannien zwei Abwürfe zu verzeichnen. Mit 37,1 Punkten rutschten sie auf Rang drei ab.

Über Austin O'Connor

Damit war es besiegelt: Austin O’Connor und Colorado Blue sind die Sieger des CCI5*-L in Maryland (USA) 2023. Der 48-jährige Ire war bereits mehrfach bei Championaten für seine Nation am Start. Das erste Mal war im Jahr 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney (AUS), wo er im Sattel von Fabio 17. in der Einzelwertung wurde. Mehrere Europa- und Weltmeisterschaften folgten für den Mann, nur für eine Medaille reichte es nie. Mit Colorado Blue ritt O’Connor zu seinem besten Einzelergebnis bei einem Championat. Das war 2021 in Tokio, wo sie in der Einzelwertung bei Olympia Platz 13 belegten. 2022 gaben die beiden ihr Debüt auf Fünf-Sterne-Niveau und wurden Achte in Badminton. In diesem Jahr reichte es am gleichen Ort für Rang drei. Mit dem Sieg in Maryland krönten die beiden heute ihre bisherige gemeinsame Laufbahn.

Ein deutsches Pferd schaffte es unter die Top Fünf. Der 16-jähriger Holsteiner Con Air-Sohn Capitol H I M kam unter der US-Amazone Hannah Sue Hollberg auf glatt 40 Punkte. Das bedeutete Platz vier in der Endabrechnung.

Alle Ergebnisse vom CCI5*-L in Maryland (USA) 2023 finden Sie hier.

