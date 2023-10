St.GEORG-Pferde-Podcast: Malin Hansen-Hotopp – Kicker, Küche, Cross Country

Malin Hansen-Hotopp, Mannschafts-Vizeeuropameisterin Vielseitigkeit 2023 – ein Gespräch über Fußball, Quidditch K und warum das Auge eines Pferdes so wichtig ist. Und warum man eine Geländestrecke auch mal barfuß abgehen sollte. Der St.GEORG-Pferdepodcast mit Host Jan Tönjes

Malin Hansen-Hotopp lebt mit ihrem Mann Thomas Hotopp und den drei gemeinsamen Söhnen, allesamt Fußballer, in Kirch-Baggendorf in Mecklenburg-Vorpommern. Gebürtig stammt sie aus dem ganz hohen Norden, aus der Nähe von Flensburg. Dort hat sie gelernt zu reiten und die Vielseitigkeit zu lieben. Sie sagt, sie sei schon immer ein wettkampforientierter Mensch gewesen. Ab ihrem zehnten Lebensjahr hat sie Jahr für Jahr an Deutschen Meisterschaften teilgenommen. Zunächst beim Rock ’n Roll, später dann übernahmen die Pferde den Part der schnellen Beine.

Malin Hansen-Hotopp: Kicken neben der Küche

Was erstmal seltsam klingt: Malin Hansen-Hotopp hat neben der Buschreiterei noch eine weitere Leidenschaft: die Küche. Neben dem Buschtraining verköstigt sie auch die Belegschaft des landwirtschaftlichen Betriebs der Familie. Und wer über 1.000 Hektar zu bearbeiten hat, der will gut versorgt sei, auch kulinarisch. Das, und wie der Faktor Zufall sie zu ihrem EM-Pferd Quidditch geführt hat, verrät Malin Hansen-Hotopp im St.GEORG Pferdepodcast.

Der Blick auf die reiterlichen Meilensteine der dreifachen Mutter liest sich beeindruckend. Die Unterhaltung mit ihr noch viel mehr.

1992 ritt Malin Hansen-Hotopp mit Pony Borgia ihre erste Deutsche Meisterschaft, es folgten DM bei den Junioren und Jungen Reitern. 1996 mit Begelly Dritte bei der DM der Jungen Reiter und EM-Gold mit dem deutschen Team. 1997 EM-Silber mit der Mannschaft. 1999 mit Beverly, als Waisenfohlen von der Familie großgezogen, Deutsche Mannschaftsmeisterin im Team Schleswig-Holstein. 2000 erste Deutsche Meisterschaft der Senioren. Anschließend auf der Longlist für die Olympischen Spiele in Sydney. 2022 mit Quidditch Siegerin CCI4*-L in Blenheim, 2023 Dritte in Marbach, 12. in Aachen, EM-Teamsilber und 19. der Einzelwertung in Haras du Pin.

Wer sehen möchte, wie es bei Malin Hansen-Hotopp in Kirch-Baggendorf aussieht, kann das am einfachsten in der November-Ausgabe 2023 des St.GEORG (hier kann man das Heft versandkostenfrei bestellen).