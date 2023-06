Verfassungsprüfung Luhmühlen: Drei Fünf-Sterne-Pferde in der Holding Box, Nico Aldinger zieht Timmo zurück

Für die Fünf-Sterne-Paare bei der Vielseitigkeit in Luhmühlen stand heute die Verfassungsprüfung auf dem Plan. Nun gibt es ein deutsches Starterpaar weniger.

Von 41 Pferden, die im CCI5*-L an den Start gehen sollen, wurden 40 für „fit to compete“ erklärt. Drei Pferde mussten in die Holding Box: Tregilder von Oliver Townend (GBR), Blue Bird de Beaufour von Florian Gannevals (FRA) und Timmo von Nicolai Aldinger.

Die beiden ersteren wurden nach nochmaligem Vortraben akzeptiert. Nicolai Aldinger entschied sich allerdings, seinen Timmo zurückzuziehen. In seiner Instagram-Story hat er noch ein Trainingsvideo mit putzmunteren Timmo von heute morgen.

Damit sind es noch drei deutsche Paare in der Fünf-Sterne-Prüfung: Arne Bergendahl auf Luthien, Emma Brüssau mit Dark Desire und Jérôme Robiné mit Black Ice.

Der Sport beginnt morgen früh um 9.30 Uhr mit der Dressur des CCI4*-S, zugleich Deutsche Meisterschaft. Ab 13.45 Uhr gehen die Fünf-Sterne-Reiter aufs Viereck.

