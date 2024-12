Westernreiterin Gina-Maria Schumacher erwartet ein Baby

Gland/SUI – Westernreiterin Gina-Maria Schumacher, Tochter von Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher, gab auf Instagram bekannt, dass sie im April ein Baby erwartet. Sie ist seit Oktober 2024 mit Iain Bethke verheiratet und trägt seitdem auch den Namen Gina Bethke. Nun also das Babyglück zum gemeinsamen Liebesglück der beiden. Gina-Maria Schumacher begeisterte die Sportszene vor allem im Jahr 2019, als sie mit der deutschen Mannschaft bei den Europameisterschaften in Givrins in der Schweiz auf Shine N Whiz die Goldmedaille mit dem deutschen Reining-Team erringen konnte, in dem auch Grischa Ludwig, Markus Süchting und Elias Ernst standen.

Auf Instagram schreibt Schumacher nun: „Iian und ich erwarten ungeduldig die Ankunft unseres kleinen Mädchens!“ Dazu postete sie Fotos von Kinder-Westernausstattung und – am allerwichtigsten – bereits dem zukünftigen Pony der Tochter.

Wir gratulieren der ganzen Familie und wünschen für die gemeinsame Zukunft alles erdenklich Gute!