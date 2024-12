„Lila Pferd“ für 5.000 Euro versteigert

Frankfurt/GER – Das ‚Lila Pferd‘ ist seit 2016 Botschafter des Internationalen Festhallen Reitturniers Frankfurt. Es wird alljährlich mit goldfarbenen Handabdrücken bekannter Reiter und regionaler wie internationaler Stars verziert. In diesem Jahr war unter anderem Olympiasieger Christian Kukuk mit dabei.

Am vergangenen Sonntag wurde das lebensgroße Objekt in Lila für den guten Zweck versteigert. Der Frankfurter Unternehmer Philip Kraft, Geschäftsführer der RMD Logistics GmbH, erhielt bei 5.000 Euro den Zuschlag. Diese 5.000 Euro werden komplett für einen guten Zweck genutzt, nämlich das Mädchenbüro Milena, einer Bildungs- und Integrationseinrichtung für Mädchen und Frauen in Frankfurt.