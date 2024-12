Weltmeisterin Charlotte Fry gewinnt mit Glamourdale in London

London/GBR – Weltmeisterin Charlotte Fry und der 13-jährige Glamourdale, Weltmeister und Sohn von Lord Leatherdale, sicherten sich in der festlichMehr …

London/GBR – Weltmeisterin Charlotte Fry und der 13-jährige Glamourdale, Weltmeister und Sohn von Lord Leatherdale, sicherten sich in der festlich dekorierten Halle von London Olympia den umjubelten Heimsieg. Mit 86,645 Prozent waren die Weltmeister in der Weltcup-Kür der Dressurreiter auf 5*-Niveau nicht zu schlagen.

Den zweiten Platz belegten – wie im Grand Prix (dort hinter Becky Moody und Jagerbomb) – die in Deutschland lebende Norwegerin Isabel Freese und ihr zwölfjähriger Totilas-Sohn Total Hope OLD mit 83,270 Prozent. Rang drei ging an Dinja van Liere und den ebenfalls zwölfjährigen Heartsuijker, einen Sohn von Johnson, die 80,225 Prozent erzielten.

Etwas Pech hatten in der Kür Becky Moody und ihr selbstgezüchteter Jagerbomb. Nach ihrem Erfolg im Grand Prix am Vortag mussten sie sich mit dem vierten Platz und 80,160 Prozent zufriedengeben.

Im Weltcup-Gesamtranking führen mit Carina Scholz vor Bianca Nowag-Aulenbrock nach wie vor zwei deutsche Reiterinnen.

„Ich muss sagen, das Gefühl, das ich heute Abend hier hatte, war etwas, das ich noch nie zuvor gespürt habe“, schwärmte Charlotte Fry nach ihrem Sieg überglücklich. „Glamourdale war absolut Feuer und Flamme. Es ist wirklich eine Ehre ihn zu reiten. Ich kann nur immer wieder Danke sagen! Er hat mir auch in diesem Jahr weider so viele unglaubliche Momente ermöglicht. Ganz besonders denke ich dabei natürlich an die Olympischen Spiele, aber auch diesen Auftritt hier in London.“

Den Weltcup der Vierspännerfahrer gewann ausnahmsweise nicht der Australier Boyd Exell, sondern Altmeister Ijsbrand Chardon aus den Niederlanden. Die deutsche Spitzenfahrerin Anna Mareike Meier wurde Fünfte. Den Weltcup der Springreiter sicherte sich der Ire Darragh Kenny auf Eddy Blue. Sophie Hinners und Iron Dames My Prins sprangen auf Platz fünf und hält sich damit weiterhin in den Top Ten des Gesamtrankings im Weltcup.

Alle Ergebnisse aus der Metropole an der Themse inklusive aller Rankings im Weltcup gibt es hier.