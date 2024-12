Frankfurt: Jur Vrieling gewinnt Großen Preis

Frankfurt/GER – Springreiter Jur Vrieling sicherte sich am Sonntag den Großen Preis von Frankfurt beim Festhallen-Turnier. Der Niederländer hatte die elfjährige Stute Helwell Du Chabus gesattelt. In 36,77 Sekunden ließ er der deutschen Phalanx hinter ihm im Stechen keine Chance. So musste sich Maximilian Weishaupt mit dem zweiten Platz begnügen. Er kam auf seinem Top-Pferd, der 13 Jahre alten Stute DSP Omerta Incipit in 37,06 Sekunden fehlerfrei ins Zeit. Platz drei ging an die frisch verheiratete Teike Friedrichsen auf der Stute Greece. Gerrit Nieberg ritt den erst neunjährigen Schecken Ping Pong van de Lentamel 2 auf Platz vier. Die beiden waren das letzte der vier Paare, die ins Stechen eingezogen waren. Auf dem fünften Platz folgte Olympiasieger Christian Kukuk auf dem ebenfalls erst neunjährigenm Chageorge mit der schnellsten Runde mit vier Fehlerpunkten.

„Das Pferd sprang abnormal“, beschrieb der niederländische Sieger. „Ich war mit ihr bisher in fünf Großen Preisen am Start und sie war immer unter den Top Five, das ist enorm.“ Erst seit Ende August sitzt der niederländische Championatsreiter im Sattel seiner Siegerstute. „Dieses Pferd ist auch vom Kopf unglaublich, zuhause ist sie das liebste Pferd, was es gibt. Trotz der Kürze: Ich habe schon eine besondere Beziehung zu ihr. Ich glaube, das muss man haben.“



Als erfolgreichste Amazone des Turniers wurde – wie im vergangenen Jahr – Teike Friedrichsen geehrt, 2023 noch unter dem Namen Teike Carstensen. Sie erhielt dafür einen Sonderehrenpreis der Kanzlei Bögner, Hensel und Partner. Erfolgreichster Springreiter des Turniers wurde nicht zuletzt durch seinen Sieg im Großen Preis der Niederländer Jur Vrieling. Vrieling erhielt dafür den Sonderehrenpreis des goldenen Löwen der Stadt Frankfurt aus den Händen des Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein.

Vrieling bekannte: „Ich finde, Frankfurt ist ein abnormal tolles Turnier und wenn ich darf, komme ich nächstes sehr gerne wieder.“

