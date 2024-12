Darragh Kenny gewinnt Weltcup in London

London/GBR – Der irische Springreiter Darragh Kenny siegte gestern im Weltcup-Springen in der britischen Hauptstadt London. Traditionell wird es vor großer vorweihnachtlicher Kulisse abgehalten. Neben Kenny hatten sich vier weitere Springreiter für das Stechen qualifiziert. Drei Briten und Sophie Hinners aus Deutschland.

Am Ende setzte sich der Ire auf seinem zwölfjährigen Eldorado vd Zeshoek x Chacco-Blue Sohn Eddy Blue durch. „Eddy ist das beste Pferd, das ich jemals reiten durfte“, schwärmte Kenny. „Es war mein Kindheitstraum, hier einmal zu gewinnen. London Olympia, das war immer ein besonderes Turnier, das ich im Fernsehen verfolgt habe. Hier haben alle Großen irgendwann gewonnen und jetzt gehöre ich dazu.“

Pech für Sophie Hinners

Pech hatte Sophie Hinners im Stechen. Iron Dames My Prins, mit dem sie das Weltcup-Springen von Verona gewann, zeigte sich im Stechparcours nach einer makellosen Nullrunde im Umlauf irritiert. Hinners schied nach zwei Verweigerungen aus. Platz fünf war dennoch ein mächtiges Trostpflaster. Und man sollte nie vergessen, dass sie My Prins erst Mitte 2024 von ihrem Stallkollegen und guten Freund David Will übernommen hatte und mit dem zwölfjährigen Zilverstar-Sohn noch zusammenwächst.

Hinter Darragh Kenny und Eddy Blue ritt Ben Maher aus Großbritannien auf Point Break auf Platz zwei vor seinen Teamkollegen Robert Whitaker auf Vermento aus der Zucht seines Vaters John und Tim Gredley auf Imperial HBF. Mario Stevens wurde auf Starissa nach einem Abwurf 13.

