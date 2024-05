99.500 Euro Preisspitze bei 1. Oldenburger Online-Fohlenauktion

Fast 100.000 Euro kostete das Stutfohlen Viva Arosa v. Viva Gold. Käufer ist ein Gestüt in Niedersachsen.

Züchter Werner Bertke aus Löningen bewies gutes Gespür als er den Weihegold-Enkel und Vivaldi-Sohn Viva Gold mit einer Stute v. Millenium-Desperados anpaarte. Zumindest wenn das Maß der Verkaufspreis auf der 1. Oldenburger Fohlen-Auktion ist. Für 99.500 Euro wurde das braune Stutfohlen zugeschlagen. Der Käufer: „ein Gestüt in Niedersachsen“, so heißt es in der Pressemitteilung des Oldenburger Verbands. Aus demselben Mutterstamm kommt auch August der Starke v. Argentinus, gekört und seinerzeit unter Victoria Max-Theurer (AUT) in internationalen Grand Prix erfolgreich.

Preisspitze bei den Springfohlen kostete 11.500 Euro

Das teuerste springbetonte Fohle stammt aus der Zucht von Marcell Müller aus Hustedt. V-Energy ist ein braunes Hengstfohlen v. Verdi. Die Mutterstute It Girl ist eine I’m Special de Muze-Tochter, Muttervater ist Chacco-Blue. Aus dem Stamm kommt u.a. auch die einst unter Otto Becker erfolgreiche Dobel’s Cordina.

V-Energy wurde für 11.500 Euro nach Österreich verkauft. Die Käuferin erhielt außerdem den Zuschlag für den Karajan-Sohn Kalle Cool, den sie für 7.750 Euro erwarb. Kalle Cool stammt aus einer Mutter v. Big Star-Cento, Züchter ist Stephan Remmel aus Salzhemmendorf.

Die insgesamt 20 versteigerten Fohlen wechselten für durchschnittlich 12.175 Euro ihre Besitzer. Sechs Fohlen wurden ins Ausland verkauft. Der insgesamt erzielte Umsatz beträgt 243.500 Euro.

Die gesamte Preisliste der 1. Oldenburger Online-Fohlenauktion finden Sie hier.

