Anlässlich der 100. Oldenburger Elite-Auktion: Premiere in Ankum

Am Sonntag, 1. Oktober, feiert die 100. Oldenburger Elite-Auktion ihr Jubiläum in Ankum. In der prestigeträchtigen Location werden erstklassige Oldenburger Dressur- und Springpferde sowie eine handverlesene Fohlenkollektion zur Versteigerung angeboten. Ein Jubiläum im besonderen Ambiente mit den besten Oldenburgern des Jahres.

Sind Sie auf der Suche nach Ihrem neuen Sportpartner? Dann lassen Sie sich von einer ausgezeichneten Auktionskollektion verzaubern. Das Training hat begonnen und die Pferde stehen zum Ausprobieren bereit. Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Team, um Ihren Liebling persönlich kennenzulernen.

Auktionstag: Sonntag, 1. Oktober um 14.00 Uhr

Auktionslocation: P.S.I. Sport & Auktionszentrum, Tütinger Str. 28, 49577 Ankum

Über 30 qualitätsvolle Reitpferde für den Dressur- und Springsport werden sich auf der 100. Herbst Elite-Auktion am 1. Oktober präsentieren. Vom dreijährigen Youngster bis hin zum sporterfolgreichen Nachwuchstalent für den sofortigen Turniereinsatz, bleiben in dieser Kollektion keine Wünsche offen. Sie haben die Möglichkeit live vor Ort, online auf www.oldenburger-auction.com oder am Telefon auf Ihren Favoriten zu bieten.

Unter anderem diese Talente suchen ein neues Zuhause

Spektakulärer Auktionsstart mit dieser Ausnahme-Erscheinung: D’Elegance v. D’Egalite – Sandro Hit – Riccione, bereits in Dressurpferdeprüfungen Kl. M gewonnen, zum sofortigen Durchstarten. D’Elegance ist die Schwester des Vererbers Fidelity.

Vermögende, großgewachsene Sportlerin mit feinsten Reiteigenschaften: Bella Rose v. Balou du Rouet – Corlensky G – Landor S, bereits erfolgreich in 1.00 m-Parcours. Bella Rose ist die Schwester des gekörten, 1.40 m-erfolgreichen Converlensky/Louisa Müller.

Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie hier.

Noch bis zum 30. September haben Sie die Möglichkeit Ihren Favoriten im Training zu beobachten und zu begleiten sowie auszuprobieren. Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit unserem Beratungs- und Kundenserviceteam auf.

Am 24. September um 15.00 Uhr haben Sie die Chance die Dressurpferde der 100. Elite-Auktion live in Ankum zu erleben. Alternativ steht Ihnen die Präsentation auch online unter www.clipmyhorse.tv zur Verfügung.

Welcome Abend in Ankum: Am Samstag, 30. September um 19.00 Uhr, findet ein Welcome Abend mit Show-Programm, erstklassigen Oldenburgern und Aftershow Party mit DJ und Live-Musik statt. Tickets erhalten Sie für 15 Euro unter [email protected].

Beratung und Kundenservice:

Auktionsleiter und Geschäftsführer Pferde-Vermarktungs GmbH:

Roland Metz: Tel. +49(0)171-4364651 oder [email protected]

Ansprechpartner Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Ansprechpartner Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]

Informationen und Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder [email protected]

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder [email protected]