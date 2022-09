Bundeschampionat 2022: Dinathia fliegt zum Titel der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde

Als Titelverteidigerin war die Holsteiner Stute Lillet mit Andreas Dibowski beim Bundeschampionat der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde angetreten. Doch ganz hat es nicht gereicht. Eine Hannoveraner Stute, die in Warendorf zuhause ist, stahl ihr diesmal die Show.

Herrlich anzusehen war es, wie die neue Bundeschampionesse der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde über den Warendorfer Geländeplatz flog. Die Schärpe ging schlussendlich an die Hannoveraner Stute Dinathia v. Diacontinus-Natiello xx, gezogen von Werner Kaiser, im Besitz der Cheveau AB und in Szene gesetzt von Sara Algotsson Ostholt, die mit ihrem Mann, Mannschaftsolympiasieger Frank Ostholt, ja in Warendorf stationiert ist. Wenn Dinathia loslegt, macht sie Meter und springt noch dazu spektakulär. Alles in allem gaben die Richter ihr eine 9,3 für die Geländerunde, mussten allerdings 0,2 abziehen wegen zwei Sekunden Zeitüberschreitung.

Thies Kaspereit kommentierte: „Ein ganz kleine negative Botschaft: Die Zeit war zwei Sekunden über der Bestzeit. Ansonsten ist die Galoppade fleißig, raumgreifend, energisch, zu jeder Zeit im Gleichgewicht bergauf. Die Springmanier ist besonders beeindruckend mit toller Technik und großem Geschick. Man hat immer das Gefühl, dass das Pferd mitdenkt. Auch die Rittigkeitsmerkmale auf ganz hohem Niveau.“ Unter dem Strich wurden es 38,850 Punkte und am Ende der Titel.

Silber und Bronze nach Holstein

Als Titelverteidigerin war Andreas Dibowskis Livello-Calido I-Tochter Lillet aus der Zucht von Morena Petersen angetreten. Dass sie nicht umsonst letztes Jahr an der Spitze der Ehrenrunde galoppierte, war leicht nachzuvollziehen, wenn man sie heute beobachtet hat. Thies Kaspareit: „Ein tolles Geländepferd! Eine Stute, die eine raumgreifende, aber dennoch rationelle Galoppade mitbringt. Das Springen ist ganz überzeugend mit Übersicht. Sie schaut aufmerksam hin und reagierte gut auf die Reiterhilfen und zeigteAbdruck und Vermögen an den Stellen, an denen es notwendig war. Hier und da könnte man im Idealfall die Anlehnung noch gleichmäßiger sein, aber das Positive war, dass der Rhythmus dadurch nicht gestört wurde.“ 9,1 ohne Abzug für sie, 38,3 Punkte, Silber.

Auch die Bronzemedaille ging nach Holstein, an den gekörten Diarado-Heraldik xx-Sohn Duplexx (Z.: Hans-Peter Petersen, B.: Michael Christiansen) mit Jan Matthias im Sattel. Er war als Führender ins Gelände gegangen, doch hier musste er sich heute mit einer 7,5 begnügen nach zwei nicht ganz gelungenen Sprüngen, erst am Trakehner, dann am Coffin. Thies Kaspareit dazu: „Heute hatte man das Gefühl, dass er verständlicherweise, weil die Tage viel waren, auch konditionell an seine Grenzen kam.“ Er erhielt in allen Teilkriterien – Galopp, Springen, Rittigkeit und Gesamteindruck – eine 8,0. Die 7,5 ergaben sich durch 0,5 Strafpunkte Abzug wegen Zeitüberschreitung. Das bedeutete am Ende 36,8 Punkte und die Bronzemedaille.