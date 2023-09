Bundeschampionat 2023: Barbor BS auch im Finale der dreijährigen Stuten und Wallachen an der Spitze

Die Hannoveraner Stute Barbor BS konnte den super Eindruck, den sie in der Qualifikation hinterlassen hatte, im Finale voll bestätigen und sicherte Sina Aringer ihren zweiten Bundeschampionatstitel.

„Sie schwebt förmlich über den Platz“, schwärmten die Richter beim Kommentar zur neuen Bundeschampionesse der dreijährigen Stuten und Wallache Barbor BS v. Bonds-Livaldon, gezogen und im Besitz von Bernhard Sieverding und vorgestellt von Sina Aringer. Vor allem der Galopp ging aus Sicht der Richter nicht besser: 10,0. Doch der Trab stand dem kaum nach, 9,5. Für den Schritt wurde es die 8,5, fürs Exterieur eine 8,0 und für die Rittigkeit dieser im natürlichen Gleichgewicht gehenden Stute eine 9,5. Machte in Summe eine 9,1.

Erneut den zweiten Platz belegte die Oldenburger Siegerstute Royal Hope G v. Total Hope-Danciano aus der Zucht und ebenfalls noch im Besitz von Dirk Gloystein und vorgestellt von Tanja Fischer. Den Trab sahen die Richter bei 9,0, den Galopp bei 8,5 und den Schritt bei 9,5. 8,5 wurden es auch für Rittitgkeit und Gebäude. Endnote 8,8.

Bronze ging an die Trakehner Stute Replica v. Ivanhoe-Summertime. Monica Lindstedt ist Züchterin und Besitzerin der Schimmelstute, die in Summe eine 8,5 erhielt. Im Sattel saß der Däne Anders Sjöbeck Hoeck, den für die harmonische Vorstellung der Stute gelobt wurde. Pikant: In seiner Heimat wurde er gerade für ein Jahr gesperrt, weil er ein Pferd bei einer Prüfungsvorbereitung extrem hart angefasst hat und trotz Aufforderung damit nicht aufgehört hat.

