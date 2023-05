Celler Landbeschäler Valparaiso bei Hannoveraner Anerkennung positiv getestet

Am 4. April erhielt der westfälische Hengst Valparaiso vom Landgestüt Celle das Go für die Hannoveraner Zucht bei der Hengstanerkennung in Verden. Nun meldet Celle, dass die Medikationskontrolle des Fuchses ein positives Ergebnis brachte.

In der Blutprobe, die von Valparaiso im Rahmen der Hengstanerkennung am 4. April gezogen wurde, fanden sich zwei Substanzen, die bei Turnieren, Körungen etc. verboten sind: Sulfadimethoxin und Trimethoprim.

Ersteres ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Sulfonamide. Thrimethoprim ist ebenfalls ein Antibiotikum aus der chemischen Gruppe der Diaminobenzylpyrimidine.

Beide Substanzen werden Rindern, Schweinen und Pferden in Kombination zwecks Behandlung von Infektionskrankheiten im frühen Stadium verabreicht. Als Anwendungsgebiete werden Primär- und Sekundärinfektionen des Atmungsapparates, des Magen-Darm-Trakts sowie des Harn- und Geschlechtsapparats angegeben. Die Wirkstoffe werden in Pulverform über das Futter verabreicht.

Stellungnahme Celle

Das Landgestüt Celle hat eine Stellungnahme in der Angelegenheit verfasst. Demnach hat Valparaiso Anfang Februar eine Box in der Hengstprüfungsanstalt Adelheidsdorf bezogen. Seither habe er Adelheidsdorf nur zweimal verlassen, beide Male ging es nach Verden, zur Hengstvorführung am 24. März und zu besagter Hengstanerkennung am 4. April.

Beide Male sei der Hengst in Verden eingestallt worden. Celle weiter: „Besuchern ist sowohl der EU-Bereich in Adelheidsdorf als auch der Stallbereich in der Niedersachsenhalle zur Besichtigung der Hengste zugänglich. Valparaiso war nicht erkrankt, somit wurden ihm durch uns auch keine Antibiotika verabreicht!“

Dass der Hengst in der Hengstprüfungsanstalt mit dem Wirkstoff in Kontakt gekommen ist, könne man ausschließen, heißt es vom Landgestüt Celle:

„Im fraglichen Zeitraum erhielt nur ein Hengst in einer anderen Stallgasse Synutrim Pulver. Die Stallgassen sind räumlich klar voneinander getrennt. In Synutrim ist kein Sulfadimethoxin enthalten. Dies Präparat enthält den Wirkstoff Sulfadiazin.

Der nachgewiesene Wirkstoff Sulfadimethoxin ist auch in dem anderen von uns ansonsten verwendeten Präparat Equibactin vet nicht enthalten.“

Man betont, dass Valparaiso dem Hannoveraner Verband schnellstmöglich erneut zur Anerkennung vorgestellt werden soll.

Über Valparaiso

Valparaiso ist ein dreijähriger Westfale v. Viva Gold-Fidermark-Davignon aus der Zucht von Rebekka Aicher Koch in Wetzikon. Im Rahmen der westfälischen Hauptkörung 2022 wurde er zum Reservesieger ernannt. Anschließend wechselte er für 200.000 Euro ins Landgestüt Celle.

