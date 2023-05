Sport am Wochenende: Pfingstturnier in Wiesbaden mit vier Disziplinen, Nationenpreise in Rom und Uggerhalne und mehr

Das nächste Turnierhighlight auf deutschem Boden beginnt bereits morgen: Das Pfingstturnier in Wiesbaden! Im herrlicher Kulisse vor dem Schloss treffen sich Pferdesportler aus Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren zu internationalen Prüfungen. Zudem ist Wiesbaden nächste Station des Louisdor-Preises. Deutschlands Springreiter haben noch weitere wichtige Termine auf dem Zettel: In Rom steht das CSIO5* mit Nationenpreis an, die EEF-Serie macht Halt in Dänemark, wo ebenfalls ein deutsches Team am Start ist.

Internationales Longines Pfingstturnier (CSI5*/CDI4*) mit Louisdor-Preis vom 26. bis 29. Mai in Wiesbaden

Der gerade frisch gebackene (wenn auch schon zum neunten Mal) Berufsreiterchampion der Vielseitigkeit, Michael Jung, wird in Wiesbaden gut zu tun haben. Er bringt fünf Pferde mit, davon allerdings nur eins für den Busch: Sein Top-Pferd Chipmunk. „Letzte Woche hat FischerChipmunk die Vier-Sterne-Vielseitigkeit in Marbach gewonnen“, erzählt Vater und Trainer Joachim Jung, „das war eine wichtige Prüfung für die Kondition und die Technik im Gelände. Wiesbaden ist daran anschließend ideal, um Dressur und Springen noch einmal unter Championatsbedingungen zu trainieren.“ Das Dressurviereck vor dem Schloss habe einen gewissen ‚Guckeffekt‘ für die Pferde und schon der Weg nach oben ins Viereck erfordere gute Nerven, so Jung weiter. „Die Größe und der Charakter des Parcours bringt die Pferde auch noch mal ein Körnchen weiter und im Gelände sind es technische Anforderungen. Das alles zusammen macht Wiesbaden für uns immer wieder absolut wertvoll auf dem Weg zum kommenden Championat.“

Im Parcours sattelt Michael Jung unter anderem seine 1,60 Meter siegreiche Stute Chelsea. Der Stangenwald wird weitere hochkarätige Reiter empfangen, darunter der Sieger im Großen Preis von Hamburg vom letzten Wochenende, Gerrit Nieberg, oder auch Philipp Weishaupt und Philipp Schulze Topphoff.

Die Prüfungen im Viereck werden nicht weniger spannend. Dorothee Schneider mit Sisters Act und Borghese, Sönke Rothenberger mit Faraglioni und Matchball, Fabienne Müller-Lütkemeier mit Valencia As und Isabell Werth mit Emilio stehen unter anderem auf der Teilnehmerliste für das CDI4*. National bringt u. a. Ingrid Klimke ihren Freudentänzer an den Start.

Auf Vier-Sterne-Niveau geht es in den Busch, die Prüfung ist gleichzeitig auch Wertungsprüfung für den U25 Förderpreis der Disziplin. Julia Krajewski bringt nicht Olympiasiegerin Amande de B’Neville mit, sondern mit Nickel einen ihrer noch jungen Stars.

Im Voltigieren geht es um wichtige Weltcup-Punkte. ClipMyHorse.TV überträgt das ganze Wochenende live.

Weitere Informationen unter www.pfingstturnier.org

AUSLANDSSTARTS

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 24. bis 28. Mai in Rom/ITA

Ehe in La Baule am ersten Juni-Wochenende die FEI-Nationenpreisserie startet, geht es in Rom für Deutschland bereits um den ersten Fünf-Sterne-Nationenpreis dieses Jahres. Fürs Team reiten werden Deußer, Thieme, Vogel und Wargers. Richard Vogel gibt sein Debüt im roten Jackett, unter anderem reist sein Weltcup-Achter United Touch S in die italienische Hauptstadt. Jörne Sprehe ist als Einzelreiterin nominiert. Für Jana Wargers könnte Rom ein besonders gutes Pflaster sein, sie wurde hier im vergangenen Jahr Zweite im Großen Preis mit Limbridge.

Daniel Deußer (Deutschland); Andre Thieme (Plau am See); Jörne Sprehe (Fürth); Richard Vogel (Marburg); Jana Wargers (Emsdetten).

Weitere Informationen unter: www.piazzadisiena.it

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 24. bis 28. Mai in Uggerhalne/DEN

Hier geht’s zum Programm für die Live-Übertragungen aus Uggerhalne.

Teike Carstensen (Sollwitt); Nicola Pohl (Marburg); Philip Rüping (Steinfeld); David Will (Marburg); Einzelreiter: Linn Hamann (Ammersbek); Peter Jakob Thomsen (Lindewitt).

Weitere Informationen unter: www.helgstrandevent.dk

Internationales Jugend-Springturnier (CSIJ) vom 24. bis 28. Mai in Prag/CZE

CSIJ: Jacob Feyler (Mitwitz); Johann Feyler (Mitwitz); Kira Marie Hladik (Großostheim).

Weitere Informationen unter: www.csipraguearena.com

Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/3*/U25/Y) vom 25. bis 28. Mai in Mariakalnok/HUN

CDI-W: Sabine Rüben (Würselen).

CDI3*: Alexandra Eiband (Simbach); Max Wadenspanner (Moosburg).

CDIU25: Emma Caecilia Lienert (Mülheim a.d. Ruhr).

CDIY: Anna-Lena Frenzel (Görlitz); Emma Caecilia Lienert (Mülheim a.d. Ruhr).

Weitere Informationen unter: www.dressurzentrum.hu

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2/2*-P4/2*-P2/2*-P1/1*-H1/1*-P2) vom 26. bis 28. Mai in Boguslawice/POL

CAI3*-H2: Sebastian Warneck (Rangsdorf)

CAI2*-P4: Ferdinand Grams (Osterburg).

CAI2*-P2: Pascal Fischer (Bone); Jörg Richter (Zwönitz-Dorfchemnitz).

CAI2*-P1: Justine Zimmermann (Seehausen).

CAI1*-H1: Jean-Carsten Lüttig (Bernau).

CAI1*-P2: Friederike Vogel (Reinersdorf).

Weitere Informationen unter: www.stadoboguslawice.com.pl

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1*/YH Mill Spring -Tryon/USA vom 24. bis 28. Mai; www.tryon.com

CSI 2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 25. bis 25. Mai; www.sentowerpark.com

CSI 2*/1*/YH Swinoujscie/POL vom 22 bis 25. Mai; www.cavaliada.pl