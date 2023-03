Ankum: Grand Prix-Sieg für Valencia As, neues Pferd für Ruoste, Inter II-Premiere von Franklin

Der Dressurclub Ankum richtet dieser Tage einmal mehr ein spannend besetztes Turnier aus, bei dem sich neue Gesichter ebenso zeigten, wie bekannte Paare, die sich auf die Saison vorbereiten.

Zu letzteren zählt Fabienne Müller-Lütkemeier mit ihren beiden Vitalis-Füchsen Valencia As und Valesco. Die 33-Jährige hat ja gerade ihren zweiten Sohn bekommen – pünktlich zum Saisonbeginn, den sie schon vor ein paar Tagen in Ankum sehr erfolgreichen begangen hatte, denn schon damals gewann Valencia und Valesco war Vierter.

Die Platzierungen heute waren die gleichen, aber für Valencia As gab es deutlich mehr Punkte: 75,933 Prozent in Summe und das trotz Fehlern in den Zick-Zack-Traversalen, dafür aber mit Highlights in der Trabtour. Beim ersten Auftritt nach der Winterpause waren es noch 74,4 Prozent gewesen.

Valesco kam heute auf ziemlich das gleiche Ergebnis, wie Anfang des Monats: 71,70 Prozent nach einer ebenfalls nicht ganz fehlerfreien Prüfung.

Zwischen Fabis Füchse reihte sich an dritter Stelle Dr. Simone Albeck im Sattel ihrer eigenen Hannoveraner Hochadel-Tochter Haya an dritter Stelle ein (72,40), und auf Rang zwei platzierte sich ein neues Paar: der Finne Henri Ruoste mit Ferrero D, einem 13-jährigen Niederländer v. Tuschinski-Jazz.

Der Wallach gehört Helgstrand Dressage und ist international noch nicht groß in Erscheinung getreten. Auf nationaler Ebene wurde er von Malin Wahlkamp-Nilsson erfolgreich in Grand Prix-Prüfungen gezeigt, war 2020 in Essen-Herbergen siegreich in Kurz-Grand Prix und Grand Prix de Dressage. Mit Ruoste war es der erste Turnierauftritt, der voll gelang: 75,467 Prozent.

Intermédiaire II

Apropos Malin Wahlkamp-Nilsson – nach dem Zusammenschluss ihres Chefs Patrik Kittel mit der Global Equestrian Group hat die gebürtige Schwedin den nun 13-jährigen KWPN-Hengst Franklin unter den Sattel bekommen, Vater unter anderem von Sönke Rothenbergers Louisdor-Preis Sieger Fendi. Franklin war seinerzeit Finalist bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde unter Severo Jurado Lopez. Nach dessen Weggang übernahm Bettina Jæger bei Helgstrand die Zügel des Ampere-Sohnes und stellte ihn in der kleinen Tour vor. Mit Malin Wahlkamp-Nilsson hatte er heute nun seinen ersten S***-Einsatz. Mit 72,325 Prozent wurden sie auf Anhieb Zweite.

Der Sieg ging mit 74,167 Prozent an die Rheinländer Stute Bonita Springs v. Boston aus der Zucht von Ulla Katzorke, im Besitz von Irene Meyer und vorgestellt wie stets von Kira Wulferding. Wulferding hatte die elegante Dunkelfuchsstute seit ihrer ersten Reitpferdeprüfung unter dem Sattel. Mehrmals nahm sie mit ihr am Bundeschampionat teil. Fünfjährig belegte die Jazz-Enkelin Rang elf, sechsjährig Rang sechs. Siebenjährig folgten die ersten S-Siege – und zwar in Serie. Ende der Saison dann die Krönung mit Rang zwei im Finale des Burg-Pokals in der Frankfurter Festhalle.

Danach war sollte die Stute in die Schweiz zu Marcela Krinke Susmelj wechseln, der ehemaligen Nummer eins im Dressursattel der Schweiz. Irene Meyer, die Bonita Springs erworben hat, ist eine langjährige Unterstützerin von Marcela Krinke Susmelj. Doch die 57-jährige Olympiareiterin war seit 2018 nicht mehr auf einem internationalen Turnier. Es gab Gerüchte, dass es ihr gesundheitlich nicht gut gehe, aber die wurden nie offiziell bestätigt. Auf jeden Fall ist Bonita Springs nun schon seit einiger Zeit wieder bei Kira Wulferding, die sie 2022 zunächst zweimal in der kleinen Tour und im Herbst dann bereits zweimal siegreich in Intermédiaire II vorstellte, ebenfalls in Ankum.

Bei ihrem heutigen Sieg ließen Bonita Springs und Kira Wulferding nicht nur Franklin und Malin Wahlkamp-Nilsson hinter sich, sondern unter anderem auch Ingrid Klimke und ihre beiden Zukunftshoffnungen fürs Viereck, Freudentänzer und Firlefranz, beides Söhne ihres Weltcup-Finalisten Franziskus.

Mit dem Damon Hill-Halbbruder Freudentänzer belegte Klimke Rang drei mit 71,886 Prozent und mit Firlefranz, oder richtiger EQUITANA’S Firlefranz wurde es der fünfte Platz mit 70,877 Prozent. Zwischen die beiden schob sich Sina Eilers auf der Oldenburger Stute Cafe’s Caletta v. Cafe au lait mit 71,228 Prozent. Helen Langehanenberg und die von Familie Leatherdale selbst gezogene Damsey-Tochter Daniela waren als Sechste (70,439) ebenfalls noch unter den Platzierten.

Ankum, Luhmühlen, Omaha

Ingrid Klimke ist dieser Tage übrigens gut beschäftigt. Nach Ankum mit den Dressurpferden folgt Luhmühlen mit den Buschpferden. Gleich vier Starts hat Klimke zur Eröffnung der grünen Saison geplant. Wieder mit dabei sein wird die nun zwölfjährige ehemalige Weltmeisterin der jungen Vielseitigkeitspferde Asha P. Sie hatte ja verletzungsbedingt lange pausiert. Ihre letzte Vielseitigkeit war im November 2020, als sie am WM-Standort in Pratoni del Vivaro den CCI4*-L gewann. Nun soll es wieder losgehen für die talentierte Askari-Tochter. Und dann stehen für Ingrid Klimke und Franziskus auch schon die Vorbereitungen für die Reise zum Weltcup-Finale nach Omaha an …