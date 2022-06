Patrik Kittel wird Teil der Global Equestrian Group

Die Global Equestrian Group von Andreas Helgstrand und Ludger Beerbaum bekommt Zuwachs. Patrik Kittel hat sich angeschlossen.

Helgstrand Dressage meldet selbst, dass Patrik Kittel sich der Global Equestrian Group angeschlossen bzw. sich dort eingekauft hat. Die Global Equestrian Group mit mit Waterland Private Equity, Helgstrand Dressage und den Ludger Beerbaum Stables an der Spitze formuliert ihr Ziel klar und deutlich: „Unsere Vision ist es, das weltweit führende Unternehmen im Pferdesektor zu werden.“

Dabei soll Patrik Kittel helfen. Andreas Helgstrand erklärt: „Wir haben mit Patrik über viele Jahre hinweg sehr gut zusammengearbeitet, und es war schon lange unser Wunsch, ihn als festen Bestandteil des Teams zu haben. Deutschland ist einer unserer größten Märkte und gemeinsam mit Patrik können wir nun einige unserer Verkaufspferde exklusiv von Patriks Betrieb, dem Eulenhof in Dülmen, Westfalen, anbieten. Darüber hinaus wird Patrik weiterhin im Turniergeschäft tätig sein, was uns die einmalige Gelegenheit gibt, unseren Kunden zu helfen, noch erfolgreicher im Turniergeschäft zu werden. Und er ist einfach einer der besten Reiter der Welt, was an sich schon ein tolles Markenzeichen für uns ist.“

Patrik Kittel war in den letzten Jahren selbstständig. Das habe er sehr genossen, sagt er. Doch er habe es auch „vermisst, Teil von etwas Größerem“ zu sein. Er sei zuversichtlich, sich mit neuen Ideen und einem „exklusiven Service“ von Dülmen aus einbringen zu können. Zusammen mit seine australischen Frau Lyndal und ihrer gemeinsamen Tochter hat Patrik Kittel sich bekanntlich auf dem Eulenhof in Dülmen niedergelassen, wo vorher Pony-Bundestrainerin Cornelia Endes ansässig war. Der Eulenhof werde auch weiterhin sein Wohnsitz sein.

Patrik Kittel und Andreas Helgstrand haben auch schon früher zusammengearbeitet. Etwa beim Deal um die ehemalige Weltmeisterin der jungen Dressurpferde, Donna Unique. Zuletzt hatte Patrik Kittel den von Hubertus Schmidt ausgebildeten Bonamour für Andreas Helgstrand auf Turnieren vorgestellt, bis dieser an die Familie Collin verkauft wurde.