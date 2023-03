Torquator Tasso zum dritten Mal in Folge zum Galopper des Jahres gekürt

Der rotbraune Kraftprotz Torquator Tasso ist nun sechs Jahre alt, hat aber bereits eine große Fangemeinde hinter sich versammelt. Kein Wunder, galoppierte er in den vergangenen Jahren doch bereits zu einem neuen Rekord als gewinnreichstes deutsches Rennpferd aller Zeiten. In der Publikumsauswahl entschied Torquator Tasso nun die Wahl zum Galopper des Jahres 2022 für sich.

Seit 1957 wird die Publikumswahl zum Galopper des Jahres durchgeführt, damit ist es die älteste Publikumswahl in ganz Deutschland. Torquator Tasso reiht sich mit seinem deutlichen Sieg der Abstimmung 2022 nun ein in die Reihe der Galoppsportlegenden. Vor ihm hatten schon Orofino und Acatenango dreimal die Abstimmung gewinnen können.

51,37 Prozent aller Stimmen entfielen auf den Fuchshengst, der mittlerweile hauptberuflich Deckhengst im Gestüt Auenquelle ist. Dahinter landete Derbysieger Sammarco an zweiter Stelle (30,13 Prozent), Platz drei wurde es somit für Tünnes (18,14 Prozent). Letzterer hat übrigens die gleiche Mutter wie Torquator Tasso, Tijuana, die von dem niederländischen Züchter Paul Vandeberg im Fall von Torquator Tasso mit dem ebenfalls legendären Hengst Adlerflug angepaart worden war.

Präsident von Deutscher Galopp Dr. Michael Vesper: “Alle drei Kandidaten hätten es verdient die Wahl zu gewinnen. Dass der Sieger Torquator Tasso der deutschen Vollblutzucht nun als Deckhengst erhalten bleibt, ist ein positives Signal für unsere Züchter. Des Weiteren freue ich mich, Tünnes und Sammarco auch in diesem Jahr auf unseren Rennbahnen im Einsatz zu sehen.“

Ein Galopper von außergewöhnlichem Talent

Torquator Tasso, ein Vollbluthengst von außergewöhnlichem Talent, hat seinen Platz in der Geschichte des deutschen Galoppsports eindrucksvoll gesichert. Mit seiner Rekordpreisgeldsumme von 4,22 Millionen Euro hat er alle bisherigen Erfolge deutscher Rennpferde übertroffen. Seine herausragenden Leistungen auf der Rennbahn haben ihn regelrecht zu einem Star der Szene werden lassen.

In seiner Rennkarriere hat Torquator Tasso seine Fähigkeiten immer wieder unter Beweis gestellt. Seine sechs Siege und sieben Platzierungen bei 16 Starts sprechen für sich. Sein größter Triumph war zweifellos der Sieg im Prix de l’Arc de Triomphe im Jahr 2021, einem der prestigeträchtigsten Galopprennen der Welt. Dabei hat er nicht nur seinen eigenen Ruf gestärkt, sondern auch den des deutschen Galoppsports – denn bei der damals 100. Austragung dieses Galopprennens bedeutete das den erst dritten Sieg überhaupt eines in Deutschland trainierten Pferdes.

Neben seinen Erfolgen auf internationaler Bühne hat Torquator Tasso auch in Deutschland zahlreiche Siege errungen. Der Gewinn des Großen Hansa Preises und der zweite Platz im Grossen Preis von Baden sind weitere Höhepunkte seiner Karriere. „Das waren unvergessliche Erlebnisse“, sagt auch Marcel Weiß, der Torquator Tasso, „Tassolino“, in Mülheim an der Ruhr trainierte.

Die Tatsache, dass er von über 100 Stuten zur Bedeckung angemeldet wurde, zeigt nun, dass Torquator Tasso auch als Deckhengst große Anerkennung findet. Somit wird er auf dem Gestüt Auenquelle wird Torquator Tasso hoffentlich einen wertvollen Beitrag zur deutschen Vollblutzucht leisten. Sein Einfluss auf die Rasse wird noch lange spürbar sein und seine Leistungen werden im Gedächtnis bleiben. Er ist zweifellos eines der bedeutendsten Rennpferde, die jemals in Deutschland gezüchtet wurden.