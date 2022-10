Torquator Tasso nach Prix de l’Arc de Triomphe gewinnreichster Galopper aller Zeiten

4,2 Millionen Euro hat Torquator Tasso auf der Rennbahn zusammengaloppiert. Mit dem Preisgeld von 571.500 Euro für Rang drei im 101. Prix de l’Arc de Triomphe in Paris Longchamp avancierte der fünfjährige Vollbluthengst zum gewinnreichsten Galopprennpferd der deutschen Geschichte. Der Sieg in Paris ging an eine Stute.

Torquator Tasso hat alles gegeben, und beinahe hätte er gereicht. Im 101. Prix de l’Arc de Triomphe in Paris-Longchamp, dem traditionsreichen Galopprennen über 2.400 Meter, gab der deutsche Hengst Torquator Tasso unter Weltklassejockey Lanfranco Dettori im Finish alles. Der Fuchs kämpfte sich vor 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bis in die Spitzengruppe des Feldes. Letztendlich musste sich der Fünfjährige nur der hochgewetteten Favoritin Alpinista (Jockey: Luke Morris) aus Großbritannien und dem Hengst Vadeni (Jockey: Christophe Soumillon) geschlagen geben. Die Besitzer der siegenden Schimmelstute erhielten für deren achten Triumph in Folge, den sechsten in Gruppe I, 2.857.000 Euro. Die Frankel-Tochter steht im Besitz ihrer Züchterin Kirsten Rausing. Rausing lebt in Großbritannien und betreibt das Gestüt Lanwades Stud in Newmarket. Sie ist die Enkelin des Tetra Pak Gründers Ruben Rausing und wurde 2020 auf der Liste der 150 reichsten Milliardäre der Welt aufgeführt.

Torquator Tasso wird im Regen zur Legende

Bei strömendem Regen wurde Vadeni aus dem Besitz des Aga Khan Zweiter. Torquator Tasso hat mit diesem dritten Platz Geschichte geschrieben. Der Ururenkel der berühmten Stute Allegretta hatte 2021 den Prix de l’Arc de Triomphe gewonnen. Torquator Tassos Vater Adlerflug steht als Sieger im Deutschen Derby in den Chroniken des deutschen Galoppsports verzeichnet. Genau dort hat nun auch der Fuchshengst Torquator Tasso, den das Gestüt Auenquelle als Jährling für 24.000 Euro auf einer Auktion ersteigert hatte, Züchter ist Paul H. Vandeberg, seinen Platz gefunden: Mit einer Gewinnsumme von rund 4,2 Million Euro ist er der gewinnreichste deutsche Galopper aller Zeiten.

Ein Wiedersehen auf der Rennbahn wird es nicht mehr geben. Im kommenden soll Torquator Tasso als Deckhengst seine zweite Karriere beginnen.

Zwei weitere deutsche Pferde waren in Paris am Start: Mendocino, Stall Salzburg, wurde Zwölfter. Aus dem Gestüt Schlenderhans galoppierte Mare Australis auf Platz 15.