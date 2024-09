Die Zukunft im Fokus: Elite-Fohlen der 102. Herbst-Auktion

Bei der 102. Herbst Elite-Auktion am 5. Oktober präsentiert sich die Pracht des diesjährigen Fohlenjahrgangs in der frisch renovierten Auktionshalle um 14:00 Uhr. Dressur- und Springfohlen exzellenter Abstammung warten auf neue Besitzer, die ihr Potenzial erkennen und fördern möchten.

Leistungsstarke Stutenstämme sind das A und O der Oldenburger Pferdezucht. Doch die Fohlen der diesjährigen 102. Herbst Elite-Auktion überzeugen nicht nur damit: Internationale Hengste des Spitzensports und Vererber der Extraklasse wie Dynamic Dream, Cornet Obolensky, Eldorado van de Zeshoek, For Romance I, Kjento, Vitalis und V-Power runden die Pedigrees der jüngsten Auktionskandidaten ab.

Siegerstute Benice ist die Mutter

Kyano v. Kjento – Benefit – Stedinger. Modern aufgemachter Nachwuchssportler mit überragendem dressursportlichem Background des Doppel-Weltmeisters Kjento/Charlotte Fry, GBR. Seine Mutter ist die gefeierte Oldenburger Siegerstute von 2022 Benice v. Benefit, die ihre Karriere als Fohlen auf der Vechtaer Auktion startete. Ur-Großmutter Unique ist Schwester des Grand Prix-Stars Dandelion OLD/Uta Gräf. Aus dem Stamm der Uthoba kommen die Grand Prix-erfolgreichen Gut Wettlkam’s Stand by me OLD/Lisa Müller, Sandro Boy/Lyndal Oatley, AUS, sowie Olympiastar Jimmie Choo/Mads Hendeliowitz, SWE.

Großmutter ist Schwester von Emerald v.h. Ruytershof

Chief Cornet v. Cornet Obolensky – Cayenne van de Helle – Diamant De Semilly. Großmutter Diamanthina war im Sport hocherfolgreich in 1.60 m-Parcours mit Constant van Paesschen, BEL, und lieferte zahlreiche Spitzenpferde sowie den gekörten Le Blue Diamond van’t Ruytershof, der 2021 Mannschaftsbronze bei der EM unter Olivier Philippaerts, BEL, gewann. Sie ist u.a. die Vollschwester des Global Champion Tour-Siegers Emerald van het Ruytershof, der unter Harrie Smolders/NED bei internationalen Championaten sprang und züchterisch auf bestem Wege ist, in die Hufspuren seines berühmten Vaters zu treten.

Bruder von drei hochdotierten Ausnahmefohlen

For Diamond v. For Romance I – Diamond Hit – Landadel. Mutter Diamond Lady ist Schwester des gekörten Charme und Lord of Loxley/Grand Prix-erfolgreich mit Hans Peter Minderhoud, NED, und lieferte bereits zwei sechsstellig dotierte Spitzenfohlen: 2016 Floral Hit v. Florenz und 2017 For Austria v. For Romance I. For Austria ist mittlerweile gekört und war für das Bundeschampionat qualifiziert. Sie brachte ebenfalls das Spitzenfohlen Fiorissimo v. For Romance I für Kanada.

Mutter ist 1.45 m-erfolgreich

Elvis v. Eldorado van de Zeshoek – Catoki – Parabol. Vater Eldorado van de Zeshoek gehörte unter Willem Greve zur internationalen niederländischen Spitze. Er hat sich als Vererber bereits einen Top-Namen gemacht. Zu seinen wohl erfolgreichsten Nachkommen zählt Killer Queen/Daniel Deußer. Mutter Cassidy M war selbst hocherfolgreich im Sport und erzielte zahlreiche 1.40 m-Siege und 1.45 m-Platzierungen. Cassidy M ist die Schwester von zwei 1.40 m-erfolgreichen Pferden. Aus dem Stamm von zahlreichen gekörten Hengsten.

Entdecken Sie die ganze Kollektion unter: www.oldenburger-auktion.com

Verpassen Sie nicht die Präsentation der Fohlen am Auktionstag um 11.00 Uhr. Dort haben Sie ein letztes Mal die Chance, sich live ein Bild Ihres Favoriten vor der Auktion zu machen.

Auch die Reitpferde werden heute, am 29. September, um 15:00 Uhr, ein letztes Mal vor der Auktion in einer Online-Präsentation vorgestellt. Den Livestream können Sie auf unserer Homepage unter www.oldenburger-pferde.com oder auf ClipMyHorse verfolgen.

Neben der Möglichkeit vor Ort mitzubieten, können Sie ebenfalls am Telefon per Bietauftrag oder online über die Plattform HORSE24 ein Gebot auf Ihren Favoriten abgeben. Sollten Sie noch keinen Account bei HORSE24 besitzen, registrieren Sie sich bitte vorab.

