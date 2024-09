Turniere am Wochenende: Deutsche Meisterschaft der Amateurreiter und mehr

An diesem Wochenende küren die Deutschen Amateurreiter im Viereck und im Parcours ihre Champions, außerdem fahren die Jungen Fahrpferde um die Weltmeistertitel. In Valkenswaard in den Niederlanden treten zum zweiten Mal verschiedene Pferdezuchtverbände gegeneinander an.

Turniere in Deutschland

Deutsche Amateur-Meisterschaften Dressur und Springen vom 27. bis 29. September in Münster

Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/dam. Die Ergebnisse finden sich hier.

Deutsche Meisterschaft Pony Vielseitigkeit und Bundesfinale VL U16 vom 27. bis 29. September in Wesel-Obrighoven

Weitere Informationen unter: www.rv-obrighoven.com und Ergebnisse.

Internationales Dressurturnier (CDI4*) vom 26. bis 29. September in Hagen a.T.W

Weitere Informationen über die Covalliero Dressage Days

Auslandsstarts

WBFSH Studbook Jumping Global Champions Trophy (CSIYH1*/2*) vom 25. bis 29. September in Valkenswaard/NED

Spieglein, Spieglein an der Wand – wer züchtet die besten Springpferde, also welches Land? So, oder so ähnlich das Konzept hinter dieser zum zweiten Mal durchgeführten Veranstaltung. Die Idee: Ein Wettkampf der Zucchtgebiete auf der Anlage von Global Champions Tour-Macher Jan Tops in Valkenswaard. Diese deutschen Zuchtgebiete sind mit von der Partie:

Zuchtgebiet Hannover

5-jährige Pferde

G-Top, Hannoveraner Hengst v. Grey Top – Comte, Reiter: Tim-Uwe Hoffmann (Rhade).

Klarassina, Hannoveraner Stute v. Karajan – Stakkato, Fabian Clar (Bad Bodenteich);

Urus 4, Hannoveraner Wallach v. United Touch S – Zinedine, Larissa Dücker (Großlittgen).

6-jährige Pferde

Diarello FRH, Hannoveraner Wallach v. Diamant de Semilly – Cascadello I, Tim-Uwe Hoffmann (Rhade);

Di Cando FRH, Hannoveraner Wallach v. Diacontinus – Chalet, Wiliam James Passy (AUS);

Quinn HW, Hannoveraner Wallach v. Qualito I – Lordanos, Dieter Smitz (Bad Nenndorf).

7-jährige Pferde

Baloutina HB, Hannoveraner Stute v. Balou du Rouet – Stakkato, Katharina Offel (Deutschland);

Catch me M, Hannoveraner Wallach v. Chacco’s Son II – Larenco, Tim-Uwe Hoffmann (Rhade);

Crumble Cheesecake K FRH, Hannoveraner Wallach v. Crumble – Chasseur I, Ole Klintworth (Bargstedt);

Diabolo FRH, Hannoveraner Wallach v. Don Diarado – Grey Top, Dieter Smitz (Bad Nenndorf);

Habanera 71, Hannoveraner Stute v. Hickstead White – Lissabon, Lilly Matthes (Hamburg).

Zuchtgebiet Oldenburg

5-jährige Pferde

Carlo E 3, Oldenburger Wallach v. Conthargos – Come On, Karl Brocks (Wallendorf);

Cha-Cha-H, Oldenburger Hengst v. Chacco-Blue – Fetiche Du Pas, Roy van Beek (BEL);

Comme Tess, Oldenburger Stute v. Comme le père – Cumano, Arend Westerholt (Spahnharrenstätte);

Iggy, Oldenburger Stute v. Chaccon Blue – Check in 2, Nicole Holmen (SWE);

Ogana Blue N; Oldenburger Stute v. Organo Sitte – Balou du Rouet, Clarissa Hassmann Crotta (SUI);

Puste-Blume, Oldenburger Stute v. Casallco – Cellestial, Manuel Prause (Löbnitz);

Stakko de la Luz, Oldenburger Wallach v. Stakkato Gold – Alasca, Fabian Legros (Barsinghausen).

6-jährige Pferde

Cosmo Soul, Oldenburger Wallach v. Canvaro – Clinton I, Jordi Sander (Negernbötel);

Carlo 550, Oldenburger Wallach v. Conthargos – Mylord Carthago, Christian Temme (Steinfeld);

Iggy, Oldenburger Stute v. Chaccon Blue – Check in 2, Nicole Holmen (SWE);

Jurwinas Fille, Oldenburger Stute v. Cornet Obolensky – Diarado, Gerd Gerdes (Garrel);

Mondena HBK OLD, Oldenburger Stute v. Cornet’s Prinz – Vas Y Donc Longane, Arend Westerholt (Spahnharrenstätte);

Ogana Blue N, Oldenburger Stute v. Ogano Sitte – Balou du Rouet, Clarissa Hassmann Crotta (SUI).

7-jährige Pferde

Bugatti de Balou Star OLD, Oldenburger Hengst v. Balou Star – Casiro I, Arend Westerholt (Spahnharrenstätte);

Chacoonetta, Oldenburger Stute v. Chacoon Blue – Barnaul xx, Greta Funke-Ligthart (Varel);

Charleston, Oldenburger Hengst v. Comme il faut NRW – Zandor, Roy van Beek (BEL);

Flying Kiss, Oldenburger Wallach v. French Kiss – Donnerschlag, Naomi Himmelreich (Niederbrechen).

8-jährige Pferde

Casalou PS OLD, Oldenburger Hengst v. Casallco – Balou du Rouet, Eiken Sato (JPN);

Cayman K, Oldenburger Wallach v. Cristallo – Achill-Libero H, Sina Knoop (Hörstel);

Chucky PS, Oldenburger Wallach v. Chacoon Blue – Cornet Obolensky, Marcel Schneider (Dierdorf);

Emeraldo 4, Oldenburger Wallach v. Emerald van het Ruytershof – Narcos II, Pia-Luise Baur (Baltmannsweiler);

Kaddylac, Oldenburger Wallach v. Kannan – Chin Chin, Frederic Tillmann (Grevenbroich);

Meganus PS, Oldenburger Hengst v. Messenger – Carthago, Eiken Sato (JPN).

Zuchtgebiet Westfalen

5-jährige Pferde

Cabrio’s Lady, Westfälische Stute v. Cabrio v.d. Heffinck – Champion Du Lys, Denise Woltering (Bad Bentheim);

Camirez, Westfälischer Hengst v. Cornet Obolensky – Polydor, Luca Ruxandariu (ROM);

C-Love GA, Westfälische Stute v. Catch – Cornet Obolensky, Lisa-Maria Titel (Hamm);

Cocolando, Westfälischer Hengst v. Comme il faut NRW – Orlando, Hendrik Dowe (Heiden);

Coco Loco CTH, Westfälischer Wallach v. Contendrix – Paradiso, Toni Hassmann (Ibbenbüren).

6-jährige Pferde

Casablanca, Westfälische Stute v. Comme il faut NRW – Cornet Obolensky, Elena Bröckmann (Unna);

Cinsey 3, Westfälischer Wallach v. Cinsey – Lord Pezi, Fabienne Graefe (Dortmund);

Cornet Royal, Westfälischer Hengst v. Cornet Obolensky – Balous Bellini, Marie Ligges (Ascheberg-Herbern);

Cosma 72, Westfälische Stute v. Comme il faut NRW – Ehrenwort, Denise Woltering (Bad Bentheim);

Peaky Plotti, Westfälische Stute v. Plot Blue – Comme il faut NRW, Greta Reinacher (Rosendahl);

Unglaublich 3, Westfälischer Wallach v. United Touch S – Carrico, Hendrik Dowe (Heiden).

7-jährige Pferde

All I want L, Westfälischer Hengst v. Arezzo – Cantos, Marie Ligges (Ascheberg-Herbern);

Dracon, Westfälischer Hengst v. Dominator Z – Balou du Rouet, Hendrik Dowe (Heiden);

Fiorucci JH, Westfälische Stute v. Franco – Arpeggio, Greta Reinacher (Rosendahl);

Scott 49, Westfälischer Wallach v. Special Effect – Arpeggio, Tobias Woltering (Bad Bentheim);

Union Jack JPS, Westfälischer Hengst v. United Touch S – Comme il faut NRW, Marc Boes (BEL);

United’s Lady, Westfälische Stute v. United Touch S – Landos, Tom Sanders (Dinslaken).

8-jährige Pferde

Askala NRW, Westfälische Stute v. A la Carte NRW – Contendro I, Hendrik Dowe (Heiden);

Call me Snow White, Westfälische Stute v. Cristallo – Cordess, Jens Goldfuss (Rheda-Wiedenbrück);

Casino Girl, Westfälische Stute v. Casino Berlin OLD – A la Carte NRW, Fernando Martinez Sommer (MEX);

Cherry Blossom 5, Westfälische Stute v. Comme il faut NRW – Graf Top, Carlotta Schepers (Keltern/Weiler);

Monterey Bay, Westfälischer Wallach v. Monte Bellini – Calypso II, Elliott Gordon (GBR);

Zintendro, Westfälischer Hengst v. Zinedine – Contendro I, Alexandra Langer (Steimbke).

Deutsches Sportpferd (DSP)

6-jährige Pferde

Chaka, Deutsches Sportpferd Wallach v. Chaka D – Quick Nick I, Linus Georg Weber (Amöneburg);

DSP Oganero P, Deutsches Sportpferd Hengst v. Ogano Sitte – Lyjanero, Martin Wissenbach (Pankow);

Elaisa P, Deutsches Sportpferd Stute v. Eldorado van de Zeshoek – Levistano, Stephanie Böhe (Salzhausen);

Emperor 7, Deutsches Sportpferd Hengst v. Eldorado van de Zeshoek – Diarado, Christoph Wahler (Bad Bevensen);

Zinedreams Coul Girl, Deutsches Sportpferd Stute v. Zinedream – Cento, Pia-Luise Baur (Baltmannsweiler).

Weitere Informationen

Weltmeisterschaft Junge Fahrpferde vom 26. bis 29. September in LamotteBeuvron/FRA

5-jährige Fahrpferde

Carlo 570, Sächs.-Thür. Schweres Warmblut Wallach v. Cadett – Galantus af Alborgdal, Fahrer: Jessica Wächter (Aschaffenburg).

Quick Step Magic, Westfälische Stute v. Quaterback – Sir Bedo, Hans-Georg Röper (Lippstadt).

6-ährige Fahrpferde

Equus Maximus, Sächs.-Thür. Schweres Warmblut Wallach v. Elgado – Epilog, Bettina Winkler (Greiz).

Hermann 91, DSP Wallach v. Hochmeister – Fürst Grandios, Bettina Winkler (Greiz).

7-jährige Fahrpferde

Carlo, Sächs.-Thür. Schweres Warmblut Wallach v. Capitano – Elbling, Fahrer David Gille (Schöneiche);

Eragon L, Sächs.-Thür. Schweres Warmblut Wallach v. Elbcapitän – Edelmann, Jean-Carsten Lüttig (Bernau);

Gucci FST, Sächs.-Thür. Schweres Warmblut Stute v. Lord Brown – Gero, Jessica Wächter (Aschaffenburg).

Weitere Informationen unter: www.fei.org

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 25. bis 29. September in Coapexpan/MEX

Christian Ahlmann (Marl); Jens Baackmann (Münster); Daniel Deußer (Deutschland).

Infos