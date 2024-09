FN-Marketingchef Georg Ettwig verlässt Deutsche Reiterliche Vereinigung

Georg Ettwig kehrt nach mehr als 20 Jahren der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) den Rücken. Der langjährige Leiter der Abteilung Marketing und Kommunikation verlässt den Verband zum 31. März 2025 auf eigenen Wunsch.

Georg Ettwig war lange Jahre Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Marketing der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). 2001 hatte der gelernte Diplomkaufmann (FH) beim Dachverband begonnen, im Mai 2022 zählte er zu den Jubilaren, die Dienstjubiläen bei der FN feierten. Seit 2007 verantwortete Georg Ettwig den Bereich, der nicht nur die Presseaktivitäten der FN beinhaltet, sondern auch den Bereich Marketing, in dem zum Beispiel auch die Fernsehrechte verhandelt werden.

Georg Ettwig – der Mann für die Außendarstellung der FN

Der Bereich Marketing ist auch in FN-eigene Veranstaltungen involviert. In den turbulenten Wochen im Frühjahr 2024, die dazu führten, dass der geschäftsführende Vorstand nicht vollständig entlastet wurde und Generalsekretär Soenke Lauterbach seine Kündigung einreichte, standen Veranstaltungen häufig in der Diskussion. Hohe Kosten für den Championatsball, oder die Großveranstaltung Bundeschampionat belasteten den Haushalt der FN, anstatt Gelder in die Kassen des angeschlagenen Verbandes zu spülen.

Engagiert im Ehrenamt

Seit 2014 ist Georg Ettwig als FN-Funktionsträger auch im Vorstand des Vereins Pferde für unsere Kinder aktiv. Seit demselben Jahr zeichnete er auch als Geschäftsführer der Deutsche Reitsport Vermarktungs GmbH. Deren Funktion ist „die Vermarktung von Reitsportveranstaltungen in den elektronischen Medien, insbesondere der Rechte zur internetbasierten Bildberichterstattung und aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte“.

Ettwig, der Ende Oktober 54 Jahre alt wird, wechselt zu Clipmyhorse. Ettwig bestätigte das gegenüber St.GEORG: „Ich werde ab 01.04.2025 bei ClipMyHorse.TV arbeiten und dort eine neu geschaffene Führungsposition im Bereich Vertrieb übernehmen“.

Georg Ettwig, der Vorsitzender des Reit- und Fahrverein Warendorf ist, war als Jugendlicher im Sport international erfolgreich. 1986 gewann er die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften der Ponys mit Royal Flash. Mit dem Pony hatte er 1985 an den Europameisterschaften teilgenommen. Der scheidende Leiter der Abteilung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit kann auf sechs Siege und knapp 80 Platzierung in Springen der Klasse S zurückblicken.