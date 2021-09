DSP-Fohlen in Viernheim: Raven-Sohn kostet 27.000 Euro

Shooting Stars nennt das DSP seine Auktionsreihe. In Viernheim galt: Jeder Schuss ein Treffer.

25 zur Auktion der „Shooting Stars“ angetretene DSP-Fohlen kosteten im Durchschnitt 9.300 Euro in Viernheim. Das Ergebnis, so die Veranstalter, war besser denn je, sowohl in Sachen Spitzenpreis, 27.000 Euro für einen Raven-Sohn (Z.: Wouter Meessens), als auch im Durchschnittspreis.

Bei den Fohlen, die später im Parcours zuhause sein sollen, kostete die teuerste Offerte 21.000 Euro. So viel zahlten „Kunden aus der Region Viernheim“ für einen Sohn des Elitehengst Colestus aus einer Clinton I-Pilot-Mutter. So heißt es in einer Pressemitteilung.