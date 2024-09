Greta Heemsoth feiert Doppelsieg im Bundeschampionat der fünfjährigen Dressurpferde 2024

Manchmal braucht es mit jungen Pferden eine Runde mehr, damit es gut wird. Und manchmal gibt es auch Start-Ziel-Siege. Greta Heemsoth hat beim Bundeschampionat der fünfjährigen Dressurpferde die Plätz eins, mit Felice, und zwei, mit Endorphin, belegt.

Bundeschampionesse Felice hatte mit der 31 Jahre alten Greta Heemsoth schon die Qualifikation gewonnen. Die schmale, hochbeinige Fürst Samarant-Tochter (Z.: Rene Janzen) besticht durch ihren federnden Trabablauf mit energisch abfußendem Hinterbein (9,3). Der Galopp, immer bergauf, ist von gleicher Qualität. „Unheimlich geschlossen“, bilanzierte Richterin Nicole Nockemann (9,3).

Der Schritt, klar geregelt und sicher zu versammeln, reicht in der Grundanlage nicht an die beiden schwungvollen Grundgangarten heran. Aber schon in der Qualifikation war zu sehen, wie gut die Stute beispielsweise das kurze schnelle Abfußen im Kurzkehrt beherrscht. Das lässt für später Einiges erahnen.

Greta Heemsoth stellte die Hannoveraner Stute so vor, dass Richterin Nicole Nockemann ins Schwärmen geriet: „Eine sehr präzise Vorstellung von X bis X“. Sie sprach von einer „großartigen Leistung“. Und von „Natürlichkeit in schöner Harmonie“ – so gab es eine 9,0 für die Durchlässigkeit. Und am Ende den Sieg im Bundeschampionat , ebenfalls mit der Note 9,0.

Endorpin im Hormontaumel

Mit dem Escolar-Sohn Endorphin gingen in der ersten Prüfung, vielleicht auch seinem Namen geschuldet, die Hormone etwas durch. Der Zweite des Bundeschampionats 2023 war nicht konzentriert bei der Sache und musste seinen Weg ins Finale über das Kleine Finale gehen. Am Finaltag war er dann ein Musterknabe und bescherte seinem Züchter Ingo Pape den am höchsten bewerteten fünfjährigen Deckhengst beim Bundeschampionat 2024. Mit einer 9,0 für den Trab sowie die Durchlässigkeit und weiteren Noten zwischen 8,4 (Durchlässigkeit) und 8,8 (Galopp) kam der Hannoveraner mit Greta Heemsoth auf 8,74.

Auf Platz drei landete der Baden-Württemberger DSP-Wallach Dante’s Sunrise v. Dante Weltino (Z. Sabine Reisenauer). Mit gleichmäßig hohen Grundgangarten-Beurteilungen (Trab: 8,8, Schritt: 8,7, Galopp: 8,8) kam er auf einen Notenschnitt von 8,6. Vom Publikum wurde er wie ein Sieger gefeiert.

Von den 17 Finalisten gingen fünf auf Estobar zurück, das Gros über Escolar. Viermal war Secret der direkte Vater einer der Finalisten.

Ergebnisse Bundeschampionat der fünfjährigen Dressurpferde 2024

Den Tierschutzpreis von Xenophon e.V., der Bundesvereinigung der Berufsreiter (BBR) und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ging in diesem Finale an Dr. Annabel Frenzen für die Vorstellung ihres zweiten Pferdes Segafredo (Oldenburger v. Secret, Z.: Marco Trier), mit dem sie am Ende Siebte wurde. Ihr anderes Pferd, der Hannoveraner Livorno v. Livaldon (Z.: Tosten Meier) kam auf Platz vier.