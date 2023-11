OIdenburger Körung 2024: 47 Hengste aus zehn Vaterlinien

Die Oldenburger Körung 2024 wird zwei Neuerungen aufweisen: Erstmals wird im Januar gekört, nicht im Herbst und außerdem findet die Körung in Ankum und nicht in Vechta statt. 47 Junghengste erhielten grünes Licht, sich vor der Körkommission um eine Zuchtzulassung zu bewerben.

Zur Oldenburger Körung 2024, also der OL-Körung mit dressurbetonten Hengsten, entsenden 35 verschiedene Vatertiere Söhne. Diese Junghengste aus dem Geburtsjahrgang 2021 lassen sich auf zehn verschiedene Stammväter zurückverfolgen – wenn man die Ladykiller xx-Linie über Krack C (Vater von Vivaldi und damit Großvater von Vitalis) in zwei Zweige teilt. Der zweite Zweig wäre der über Lord Sinclair (Urgroßvater von Glamourdale).

Vivaldi mit Abstand dominierend bei Oldenburger Körung 2024

Ein knappes Drittel. 16 Hengste von 47, gehen auf den Landgraf-Urenkel Krack C zurück. Das Gros davon über Vivaldi (13). Drei der Hengste haben den Bluetooth-Vater Bordeaux zum Vater oder Großvater. Vitalis stellt drei Junghengste. Damit ist er, gemeinsam mit Escolar und So Perfect, am häufigsten als direkter Vater vertreten. Viva Gold und Dynamic Dream sind mit jeweils zwei Söhnen vertreten.

Zack schickt sieben Nachkommen

Auch der Vaterstamm, der die zweitmeisten Junghengste in der Kollektion der Oldenburger Körung 2024 verzeichnet hat, hat einen niederländischen Ursprung, Zack. Der Altmeister, der sich gerade aus dem Sport verabschiedet hat, ist mit zwei direkten Söhnen, einem Enkel v. Sezuan und vier Urenkeln (Väter Secret und So Perfect) mit von der Partie. Zacks Vater Rousseau taucht über einen Sohn von Franklin’s Love ein weiteres Mal auf.

Florestan und Donnerhall sind die Urahnen von jeweils vier Junghengsten. Weitere Hengstlinien sind die des Escolar (3), Bolero (3), Jazz (3) und Gribaldi (2), Ramzes (1).

Die Übersicht der Hengste zur Oldenburger Körung 2024 finden Sie hier.