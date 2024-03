Oldenburger Auktion: Sichern Sie sich Ihre Zukunft

Sprunggewaltige Parcoursathleten und bewegungsstarke Dressurkünstler begeistern zum Start der Turniersaison im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta. Schauen Sie in unsere Auktionskollektion und lassen Sie sich begeistern!

Sie sind auf der Suche nach Ihrem neuen Zukunftsstar? Dann kommen Sie nach Vechta, um Ihren neuen Nachwuchsstar zu entdecken, persönlich kennenzulernen und auszuprobieren. Qualitätsvolle Spring- und Dressurpferde werden sich auf der 101. Frühjahrs Elite-Auktion am 13. April präsentieren. Vom Nachwuchstalent bis hin zum sporterfolgreichen Youngster für den sofortigen Turniereinsatz bleiben in dieser Kollektion keine Wünsche offen.

Eröffnet wird die Kollektion von Diamonds Detto v. Diamond Deluxe – Foundation – Sunny-Boy. Der fünfjährige, gekörte Reithengst ist mit großen Bewegungen und hoher Rittigkeit ausgestattet. Ur-Großmutter Version ist Schwester des Grand Prix-erfolgreichen Sympathico/Gabriele Steffan.

Die Springpferdekollektion wird eröffnet von der Kat. Nr. 9 Chicago v. Chacfly PS – Diarado – Acord II – ein moderner Sportler von bester Qualität. Bereits hocherfolgreich bis 1.15 m. Bruder Casaltan wechselte über die Auktion nach Irland. Mutter Weltdaisy ist Schwester von vier 1.40 m und höher erfolgreichen Pferden.

Der neunjährige Salinero v. Schenkenberg – Converter – Quidam’s Rubin ist leichtrittig, sprunggewaltig und bereits bis zur schweren Klasse ausgebildet. Großmutter Quidam’s Rubina ist Schwester der 1.45 m-erfolgreichen Bogota/Wolfgang Puschak.

Die elitäre Brillantringstute Mocca de Luxe v. Morricone I – San Amour I – De Niro, äußerst charmant mit einem herrlichen Seitenbild, ist bereits siegreich in DPF A und DPF L. Mutter San Deluxe ist Schwester der Intermediaire I-erfolgreichen Bella Ymas/Isabella Thorpe, USA.

Ab dem 25. März haben Sie die Möglichkeit, Ihren Favoriten im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta probezureiten. Gerne berät Sie unser Team bei der richtigen Auswahl und vereinbart mit Ihnen einen Termin.

Hier gelangen Sie zur Reitpferdekollektion: www.oldenburger-auktion.com

Selbstverständlich können Sie Ihren Favoriten live in Vechta oder auch ganz bequem am Telefon per Bietauftrag oder neu über die Plattform HORSE24 online ersteigern. Falls Sie noch keinen gültigen Account bei HORSE24 besitzen, bitte registrieren Sie sich vorab.

Am Samstag, 30. März ab 18.00 Uhr, präsentieren sich die Auktionskandidaten in einer großen Online-Präsentation unter www.oldenburger-pferde.com und www.clipmyhorse.tv.

Bei Fragen rund um die Auktion kontaktieren Sie bitte die Mitarbeiter des Oldenburger Auktionsbüros:

Beratung und Kundenservice:

Auktionsleiter und Geschäftsführer Oldenburger Pferde-Vermarktungs GmbH:

Roland Metz: +49(0)171-4364651 oder [email protected]

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]