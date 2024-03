Gestüt Bonhomme – Aus Liebe zum Pferd

Auf Gestüt Bonhomme steht seit Anbeginn seines Bestehens die Liebe zum Pferd im Mittelpunkt allen Denkens und Handelns.

1987 durch Gestütsgründerin Evelyn Gutman ursprünglich in Bramsche eröffnet, expandierte das Gestüt Bonhomme 2006 nach Werder/Havel, vor den Toren Berlins. Heute ist das einst aus privater Pferdeliebe entstandene Gestüt zu einer modernen Hengststation mit angeschlossenem Sportstall herangewachsen. Niemals verändert hat sich der initiale Grundgedanke eines respektvollen Umgangs, einer art- und altersgerechten Haltung und Ausbildung sowie der Liebe und Freude an der Arbeit mit der wundervollen Kreatur Pferd.

SPORTCRACKS IM DECKEINSATZ

Das Aushängeschild des Gestüt Bonhomme ist die sehr sportlich orientierte EU-Hengststation. Alle Hengste werden sportlich gefördert, aber eben nach Bonhomme-Philosophie. Dies impliziert eine schonende Ausbildung und den limitierten Einsatz aller Youngster mit oberster Priorität auf physischer und mentaler Gesunderhaltung. „Gebt den Pferden Zeit!“, war ein Leitspruch der tragischer weise 2022 verstorbenen Gestütsinhaberin und passionierten Pferdefrau Rebecca Gutman, Tochter von Gründerin Evelyn Gutman.

Zeit, die sich auszahlt! Den internationalen Erfolg dieses Ausbildungsweges dokumentieren eindrucksvoll die bereits volljährigen Bonhomme Hengste wie Zinedream, u.a. siegreich im Großen Preis des CSI5* Abu Dhabi, Fiderdance, platziert im Weltcup-Finale von Omaha/USA und auf den World Equestrian Games in Herning, oder Morricone und Cadeau Noir, beide siegreich bis hin zum Grand Prix sowie viele weitere hocherfolgreiche Top-Athleten.

Alle Informationen zu den Hengsten, Sportpferden und der Philosophie des Gestüt Bonhomme finden Sie auf der Website.

HAPPY HORSES – DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

Doch nicht nur die sportlichen Erfolge spielen auf Gestüt Bonhomme eine wichtige Rolle. Vielmehr ist es der tägliche Umgang mit allen Pferden, egal ob Deckhengst, Top-Sportler oder Youngster, welcher im Fokus des täglichen Gestütslebens steht. Alle Pferde genießen täglichen Freigang auf einem der vielen Sand- oder Graspaddocks und Weiden. Die Abwechslung im Trainingsprogramm ist ebenso wichtig, wie die bestmögliche Pflege und Betreuung aller auf Gestüt Bonhomme lebenden Pferde.

Neben den Deckhengsten sind dies Sportpferde aller Alters-, Leistungs- und Preisklassen. Das Gestüt Bonhomme offeriert sowohl eine Kollektion an ausgewählten Verkaufspferden für den Dressur- und Springsport, als auch eine limitierte Anzahl an Berittplätzen für externe Kundenpferde, welche ebenfalls streng nach Bonhomme-Philosophie betreut und ausgebildet werden. Häufig stammen Bonhommes Pferde aus gestütseigener Zucht oder wurden als Fohlen hinzugekauft. Die Aufzucht findet in alterskonformen und in ihrer Anzahl überschaubaren Gruppen statt. Wie überall auf Bonhomme gilt auch in der Jungpferdeaufzucht das Motto „Qualität statt Quantität“.

Nahezu tägliche Einblicke in das Leben der Pferde auf Gestüt Bonhomme, bietet der Instagram Account des Gestüts.

BONHOMME VET SERVICES

Der neueste Geschäftsbereich des Gestüt Bonhomme ist die 2022 gegründete Tierarztpraxis Bonhomme Vet Services. Die Idee zur Gründung einer eigenen Tierarztpraxis entstand maßgeblich zur Unterstützung der Züchter auf dem Gebiet der Reproduktion. Das Gestüt Bonhomme, welches ein im Marktvergleich sehr günstiges Decktaxen-Splitting von nur 350,00 € zzgl. USt. Anzahlung sowie der Bezahlung des Restbetrages ausschließlich bei Trächtigkeit offeriert, gewährleistet eine professionelle und zuverlässige tierärztliche Versorgung auf Züchterseite. Ziel ist es, die durch die neue GOT teils horrenden Besamungskosten für die Züchter möglichst gering und transparent zu halten. Auf der Besamungsstation des Gestüt Bonhomme wird eine Frischsamen-Besamungspauschale pro Stute/Rosse bei Nutzung eines Bonhomme Hengstes zum Preis von 180,00 € zzgl. USt. angeboten. Inkludiert sind hier die Voruntersuchungen, die gängigen Medikamente sowie die Besamung an sich. Sollten darüber hinaus weitere Behandlungen nötig sein, werden diese in Absprache mit dem Züchter durchgeführt und je nach Aufwand berechnet. Auch eine Frischsamen-Besamung mit anderen Hengsten ist möglich. Hier liegt die Pauschale bei 360,00 € zzgl. USt. Darüber hinaus bietet die Bonhomme Vet Services eine Außenpraxis mit den üblichen Service-Leistungen wie Ankaufsuntersuchungen, Sportmedizin, Orthopädie, Augenheilkunde, Zahnheilkunde und Fohlenmedizin an.

Alle Informationen über die Stationsbesamung auf Gestüt Bonhomme sowie die Leistungen und den Kontakt der Bonhomme Vet Services finden Sie auf der Website.