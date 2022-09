Oldenburger Zuchtstuten aus qualitätsvollen Mutterstämmen

Sichern Sie sich Ihre nächste Zuchtstute! Am Samstag, 3. September, startet die Oldenburger Breeding Sales – eine Online-Auktion – bei der exquisite Dressur- und Springzuchtstuten mit hervorragenden Pedigrees auf Sie warten. Absolute Top-Hengste wie Fürst Romancier, Morricone I, Tangelo van de Zuuthoeve und Diamant de Quidam lassen sich in den Ahnentafeln des erlesenen Lots wiederfinden.

Auktionstermin: Online-Auktion, Samstag, 3. September, 18:00 Uhr

Bietstart: Donnerstag, 1. September, 18:00 Uhr

Für Rückfragen rund um die Auktion oder falls Sie telefonisch mitbieten möchten, wenden Sie sich bitte im Vorfeld an

Ansprechpartner Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Ansprechpartner Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]

Marilyn Monroe v. Morricone I – Londonderry – Sandro Hit

Aus dem direkten Stamm von Weltclassiker: Marilyn Monroe v. Morricone I – Londonderry – Sandro Hit. Die sechsjährige Edeldame ist ein echter Hingucker. Ideale Blutkombination auf der Mutterseite über Londonderry, Sandro Hit und Classiker. Ein echter Leistungsstamm, der bereits zahlreiche Spitzensportler stellte. Vater und Multichampion Morricone I feierte bereits Siege bis Nachwuchs-Grand Prix unter Lena Waldmann und lieferte Spitzenauktionspferde in Serie.

Piacenta v. Fürst Romancier – Sungold – Welt Hit II

Dressurfamilie par excellence: Piacenta v. Fürst Romancier – Sungold – Welt Hit II. Die braune Noble-Lady ist tragend vom Totilas-Enkel Majestic Taonga, dessen sportliche Förderung Isabell Werth übernommen hat. Piacentas Mutter brachte bereits mit For Rethberg v. For Romance II ein Spitzenfohlen für die Elite-Auktion in Vechta. Vater Fürst Romancier war Oldenburger Hauptprämiensieger, WM-Finalist und stellt zahlreiche Grand Prix-Pferde.

Tea Time v. Tangelo v.d. Zuuthoeve – Cassini II – Coriander

Tangelo-Tochter der Extraklasse: Tea Time v. Tangelo v.d. Zuuthoeve – Cassini II – Coriander. Bezaubernd moderne Athletin aus einem Stamm der keine Wünsche offen lässt. Ihr Geschwister Trio ist bereits auf dem Weg in den Spitzensport und vereint beste Genetik. Tea Time ist tragend vom Toulon-Sohn Etoulon, der in der schweren Klasse unter Jur Vrieling, NED, brilliert. Vater Tangelo van de Zuuthoeve war selbst im Sport hocherfolgreich und stellt zahlreiche 1.60 m-Stars, darunter Tobago/Daniel Deußer oder Darry Lou/Harrie Smolders, NED.

Bitte beachten Sie, dass Sie bevor die Auktion beginnt, Ihren Online-Account testen, sodass Sie pünktlich zum Beginn der Auktion bereit sind, online mitzubieten. Wir freuen uns auf Ihre Gebote!

Bitte klicken Sie hier um direkt zur Kollektion der Oldenburger Breeding Sales zu gelangen.