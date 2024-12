P.S.I. Auktion: 1,4 Millionen Euro für Chaceana PS

50 Pferde wurden bei der 45. P.S.I Auktion im niedersächsischen Ankum versteigert, bei der wieder Millionensummen zusammen kamen: Mit einem Gesamterlös von 19.660.000 Euro schloss die Auktion.

Der Durchschnittspreis bei den Springpferden lag bei 427.200 Euro, insgesamt erzielten sie 10.680.00 Euro. Die Dressurpferde kosteten im Schnitt 359.200 Euro, zusammen kamen sie auf 8.980.00 Euro.

Teuerstes Springpferd für 1,4 Millionen

Bereits das vierte Springpferd im Auktionsring durchbrach die Millionen-Marke und war schlussendlich das teuerste Pferd der gesamten Auktion: Chaceana PS v. Chacoon Blue. Chacoon Blue, einer der einflussreichsten Vererber der modernen Springpferdezucht, trifft hier auf einen ursprünglich französischen Mutterstamm aus dem Gestüt Lewitz. Unter Gerrit Nieberg sprang Mutter Conceana PS bis 1,50 Meter.

Bei 800.000 Euro fiel der Hammer bei Mr Cento Chacco PS v. Messenger. Der siebenjährige gekörte Hengst war bereits erfolgreich in internationalen 1,40,-Prüfungen und hat laut Veranstalter auch vielversprechende Nachkommen im Gestüt Lewitz hervorgebracht. Er wird nach Mexiko gehen. 700.000 Euro brachte Costaketta PS v. Continental Blue-Stakkatol.

Vivendy mit 1,26 Millionen teuerstes Dressurpferd der P.S.I Auktion

Die Dressurpferde überschritten ebenfalls die Millionen-Grenze: Für 1,26 Millionen, die am Telefon geboten wurden, wechselt Vivendy v. Vivino in einen Dressurstall nach Schleswig-Holstein. Zweittteuerstes Dressurpferd war For Global v. Heinrich-Zonik, der für 650.000 Euro in die Schweiz geht. Eröffnet hatte die Auktion die Vitalis-Sandro Hit-Tochter Saint Lavinia, die für 600.000 Euro versteigert wurde. Ebenfalls bei 600.000 Euro fiel der Hammer von Auktionator Hendrik Schulze Rückamp bei Livarello v. Livaldon-Florencio I, der in den Dressurstall Meggle nach Bayern ziehen wird.

Christian Kukuk mit P.S.I. Award ausgezeichnet

Beim P.S.I. Gala-Abend wurde Olympiasieger Christian Kukuk für seine Leistungen in Paris geehrt und erhielt den Award für Sport. Fußballspieler und Mitbesitzer von Olympiapferd Checker Thomas Müller hielt die Laudatio per Videobotschaft. In seiner Dankesrede betonte Christian Kukuk, wie bedeutend Teamgeist und die Unterstützung seiner Familie und vieler anderer gewesen sei. „Es macht mich unheimlich stolz, hier zu sein und den Award entgegen nehmen zu dürfen. Damit schließt sich auch ein Kreis. Ulli Kasselmann wird es genauso sehen: Wenn mein Großvater noch leben würde, wäre er stolz wie Bolle.”

Und er wäre doppelt stolz gewesen, denn im Anschluss an Christian Kukuk wurde sein Großvater Franz Kukuk posthum für seine jahrzehntelangen Verdienste und seinen Einsatz für den Reitsport geehrt: Er erhielt den Award für Lebenswerk. „Er war ein Mensch, der Werte wie Glücklichkeit und Disziplin lebte. Er ließ jeden Reiter und jede Reiterin nach dem Training mit einem Lächeln zurück. Ein Lächeln, dass sich oft auch auf die Pferde übertrug. Mit seiner Einstellung hat unser Empfänger das Horsemanship auf unserem Hof maßgeblich geprägt“, erzählte Ullrich Kasselmann in seiner Laudatio an den Ausbilder und Hauptsattelmeister a.D..

Dressur-Mannschafts-Olympiasieger Frederic Wandres erhielt ebenfalls eine Auszeichnung: Bundestrainerin Monica Theodorescu überreichte ihm das FN-Ehrenzeichen in Gold mit Olympischen Ringen für seine erfolgreiche Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris.

Weitere Informationen zur P.S.I. Auktion und dem Gala-Abend finden Sie unter psi-auktion.de