A Coruña: Philipp Weishaupt gewinnt Weltcup-Etappe mit Coby

Die deutschen Springreiter mischten am vergangenen Wochenende im spanischen A Coruña wieder ganz vorne mit: Philipp Weishaupt und Coby sicherten sich den Sieg im Weltcup-Springen. Hans-Dieter Dreher und Vestmalle de Cotis gewannen das Hauptspringen am Freitag sowie den Großen Preis.

Insgesamt 14 Reiter waren am Sonntag ins Stechen um den Weltcup-Sieg eingeritten. Neben Philipp Weishaupt hatten auch noch zwei weitere Deutsche die Chance auf den Sieg, Hans-Dieter Dreher und Marco Kutscher.

Mit einer Zeit von 36,11 Sekunden sicherte sich Philipp Weishaupt mit seinem 14-jährigen Contagio-Sohn Coby den Sieg vor Robert Whitaker auf Vermento v. Argento (36,56 Sekunden) und dem Spanier Jesus Garmendia Echevarria auf Callas v. Companiero (37,19 Sekunden). Hans-Dieter Dreher ritt ebenfalls Doppelnull. Mit einer Zeit von 37,50 Sekunden platzierte er sich mit Elysium v. VDL Zirocco Blue auf dem vierten Platz. Für Marco Kutscher, der Aventador S v. Armitage gesattelt hatte, wurde es am Ende Platz acht (39,46 Sekunden).

In der aktuellen Gesamtwertung des Weltcup Springen führt nach der siebten Etappe in A Coruña weiter Kevin Staut vor Robert Whitaker. Platz drei belegt Richard Vogel, der den Weltcup-Sieg in Lyon nach Hause brachte.

Hans-Dieter Dreher siegt im Großen Preis

Hansi Dreher, der in der Gesamtwertung des Weltcups aktuell auf dem siebten Platz rangiert, konnte sich vor dem Weltcupspringen über zwei Siege freuen: Er gewann mit Vestmalle de Cotis das Hauptspringen am Freitag und den Großen Preis am Samstag. Der 15-jährige französische Wallach v. Baloubet du Rouet stellte damit erneut unter Beweis, wie sehr ihm Hallenturniere liegen. Mit 37,51 Sekunden waren er und Hansi Dreher die schnellsten im Stechen des Großen Preises, in das es 16 der 40 gestarteten Reiter geschafft hatten. Zweiter wurde der Franzose Kevin Staut mit Visconti du Talman (0/37,94) vor dem Spanier Ivan Serrano Saez auf Rain Man v. Chacco-Blue (0/39,68).

Alle Ergebnisse aus A Coruña finden Sie hier.