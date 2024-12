Salzburg: Sandra Sysojeva und Maxima Bella gewinnen Grand Prix und Kür

Bei den Amadeus Horse Indoors in Salzburg hat ein Paar erneut die Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Sandra Sysojeva konnte mit Maxima Bella den CDI 5* Grand Prix und die CDI 5* Grand Prix Kür für sich entscheiden. Raphael Netz und Dorothee Schneider waren die erfolgreichsten deutschen Reiter.

Mit 74,931 Prozent siegte die Polin Sandra Sysojeva im CDI 5* Grand Prix mit Maxima Bella vor Daniel Bachmann Andersen auf Marshall-Bell mit 74,348 Prozent. Dritte wurden Patrick Kittel und Touchdown mit 73,435 Prozent. Beste Deutsche war Reitmeisterin Dorothee Schneider. Mit dem zwölfjährigen Westfalen Dayman platzierte sie sich mit 78,885 Prozent an vierter Stelle.

Die erst achtjährige Maxima Bella ist ein Ausnahmepferd: 21 Siege bei 32 internationalen Starts, Olympia-Teilnahme in Paris 2024 und in Salzburg der erste Sieg in einer 5*-Kür – mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 83,410 Prozent. Das bisherige Bestergebnis des Paares lag bei 80,075 Prozent, aufgestellt mit ihrer Olympiakür vor dem Schloss Versailles. Sysojevas Fazit zu ihrem Ritt und ihrer Maxima Bella: “Sie ist mein „Once in a lifetime horse“. Sie ist wie ein Kind, welches nach der Schule gleich auf die Universität gehen kann. Mit unserem Ritt bin ich sehr zufrieden und freue mich, wie sie sich in der Prüfung präsentiert hat.“

Zweiter in der Kür in Salzburg wurde Patrick Kittel mit Touchdown mit 81,625 Prozent, vor Daniel Bachmann Andersen mit Marshall-Bell (81,050 Prozent). Dorothee Schneider und Dayman landeten wie bereits im Grand Prix auf dem vierten Platz (78,885 Prozent).

Raphael Netz in der Drei-Sterne-Tour in Salzburg siegreich

Raphael Netz konnte gleich beide Prüfungen der Drei-Sterne-Dressurtour mit dem elfjährigen Hengst Dieudonne für sich entscheiden: Sie siegten im CDI 3* Grand Prix mit 71,630 Prozent vor Diana Porsche und Dahoud (69,609 Prozent). Jessica Neuhauser und Rockson belegten den dritten Platz (68,413 Prozent). Im CDI 3* Grand Prix Special siegten Netz und Dieudonne ein zweites Mal (mit 72,702 Prozent) vor Diana Porsche mit Dahoud (70,808 Prozent) und Lisa Müller mit Mondrian (70,511 Prozent).

Fahren, Springen und Show in Salzburg

Auch der Sieg in der Amadeus Driving Challenge ging nach Deutschland. Michael Brauchle, der bereits zahlreiche Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften gewonnen hat, konnte die Vierspänner Prüfung für sich entscheiden. Im Großen Preis von Salzburg konnte sich das Publikum über einen Heimsieg im Parcours freuen: Springreiterin Katharina Rhomberg gewann mit ihrem zwölfjährigen Wallach Puma v. Comme il faut das Stechen vor Landsmann Markus Saurugg auf Obora’s Crunchy Nut. Der dritte Platz ging an den Niederländer Kevin Jochems mit Camilla van de Helle. Platz vier belegte der einzige Deutsche im Stechen: Dem 18-jährigen Emile Baurand gelang mit seinem Champ eine Doppelnullrunde. Reitmeister Michael Jung wurde mit dem 13-jährigen KWPN Wallach Duopower Vierter im CSI 4* und neunter im Championat von Salzburg über 1,55m.

Die Veranstaltung bot Zuschauern und Teilnehmern neben dem großen Sport auch zahlreiche weitere Programmpunkte. Neben Ponywettbewerben, Working Equitation, Nachwuchsprüfungen für junge Pferde und junge Reiter gab es ein Rahmenprogramm. Am Galaabend zeigten Olympiasiegerin Jessica von Bredow Werndl und Dalera BB noch einmal ihre Kür aus Paris.

Alle Ergebnisse der Amadeus Horse Indoors in Salzburg finden Sie hier.