Sattelkörung Münster: Nur zwei Hengste für Westfalen anerkannt

15 Hengste waren angemeldet zur Sattelkörung des Westfälischen Pferdestammbuchs in Münster-Handorf. Elf traten an, zwei wurden gekört.

Der 29. und der 30. März standen in Münster-Handorf noch einmal ganz im Zeichen der Junghengste. Unter den 15 angemeldeten Kandidaten befanden sich auch drei Reitponys. Außerdem elf dressurbetont gezogene Hengste und einer mit Vorfahren aus dem Springlager.

Gekört wurden am Ende ein direkter Sohn sowie ein Enkel des KWPN-Hengstes Ampère. Der direkte Sohn war der von Frederik Vekens, Paderborn, vorgestellte Aubameyang. Seine Mutter De Nira, eine De Niro-Tochter, ist auch die Mutter des Grand Prix-Hengstes Hotline v. Hofrat.

Über All at once geht auch Andernach auf Ampère zurück. Der Hengst wurde von Auktionator Bernd Richter in Ladbergen gezogen und von Magdalene Post in Salzbergen ausgestellt.

Beide Hengste können im Rahmen der Westfälischen Eliteauktion am 9. April erworben werden.

Die Ergebnisliste finden Sie hier.