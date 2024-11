Toni Haßmann Körkommissar bei Springpferdezuchtverband Oldenburg International (OS)

Toni Hassmann hat einen neuen Job. Der dreifache Derbysieger wird Körkommissar beim Springpferdezuchtverband Oldenburg International (OS).

Der dreifache Derbysieger Toni Hassmann hat als Körkommissar eine neue Funktion beim Springpferdezuchtverband Oldenburg International (OS). Er folgt auf Peter Weinberg, der das Amt 20 Jahre lang bekleidet hatte. Die Delegiertenversammlung des Verbandes hatte den 49-Jährigen gewählt. Haßmann stammt aus Lienen und wuchs früh in den Spitzensport. Schon im Nachwuchsbereich siegte er bei Europameisterschaften. Dreimal ritt er im Finale des Weltcups. Mehr als 100 Siege in internationalen Springprüfungen hat Toni Haßmann in seiner Karriere bislang erzielt.

Von 2003 bis 2010 arbeitete er für das Gut Berl von Hendrik Snoek. Dort zählte der Holsteiner Collin zu seinen Berittpferden. Mit dem Braunen gewann Toni Haßmann in den Jahren 2004 bis 2006 das Deutsche Spring-Derby dreimal in Folge. Mit seiner Frau, der Schweizerin Clarissa Crotta, betreibt er einen Springstall in Ibbenbühren.

Toni Haßmann folgt als Körkommissar auf Peter Weinberg

Toni Haßmann tritt die Nachfolge als Körkommissar von Peter Weinberg aus Herzogenrath bei Aachen an. Der langjährige Nationaltrainer der belgischen Springreiter hatte den Posten 20 Jahren inne und hatte erklärt, nicht mehr zur Wiederwahl antreten zu wollen.

OS in Zahlen

Der Springpferdezuchtverband Oldenburg-International (OS) betreute 2023 4.626 Zuchtstuten. Laut Jahresbericht 2023 der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) wurden 2023 3.336 OS-Fohlen registriert. 165 Deckhengste waren 2023 – die Zahlen für 2024 werden im Frühjahr 2025 veröffentlicht – im Hengstverteilungsplan aufgeführt.

Die erste Körung, bei der Toni Haßmann als Körkommissar für OS tätig sein wird, ist für den 16. Bis 18. Januar 2025 terminiert. Welche Hengste dort erscheinen werden, entscheidet sich vom 11. bis 12. November, dann findet die Hengstvorauswahl des Springpferdezuchtverbandes Oldenburg-International (OS) in Vechta statt. Der Katalog verzeichnet mehr als 90 Hengste.

