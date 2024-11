Vorauswahl Holsteiner Körung 2024: 54 Hengste für Elmshorn zugelassen

Anlässlich der Vorauswahl zur Holsteiner Körung 2024 erhielten 54 Hengste grünes Licht für Elmshorn. Vier Hengststämme prägen das Lot.

53 der bei der Vorauswahl zur Holsteiner Körung 2024 ausgesuchten Junghengste haben den Talentschwerpunkt Springen. So gehört sich das beim Holsteiner Verband, der in der Endabrechnung 2024 der Weltzuchtverbandsvereinigung (WBFSH) als bester deutscher Zuchtverband Platz vier bei den Springpferden einnimmt. In Sachen Vielseitigkeit führen die Holsteiner das Ranking an. Das verdanken sie vor allem Nachkommen des ehemaligen Siegerhengstes Diarado. Auf ihn gehen sechs der 54 Hengste zurück, darunter drei als direkte Söhne. Sein Vater Diamant de Semilly, Lordsiegelbewahrer des Vaterstamms des Franzosen Grand Veneur, ist mit einem Sohn und einem weiteren Enkel im Lot verzeichnet. Damit gehen knapp 15 Prozent der Junghengste, die im Dezember in Elmshorn zur Körung antreten auf diese Linie zurück.

Casall prägt Ergebnis der Vorauswahl zur Holsteiner Körung 2024

Wie in Holstein nicht anders zu erwarten, ist Cor de la Bryère der Hengst, auf den die meisten potenziellen neuen Deckhengste väterlicherseits zurückgehen. Insgesamt sind es 23 Holsteiner aus dem Geburtsjahrgang 2022. Mit zwölf Nachfahren, 22,2 Prozent, ist der mittlerweile schon selbst zum Linienbegründer, bzw. „Zweigbegründer“ avancierte Casall v. Caretino der am stärksten vertretene Hengst. Neben vier Söhnen sind es acht Enkel und Urenkel, die das Blut der Parcourslegende führen.

Außerdem ist er siebenmal als direkter Muttervater eines Köraspiranten aufgelistet. Hinzu kommen noch weitere Hengste, die die Vorauswahl Holsteiner Körung 2024 mit einer Einladung nach Elmshorn verlassen haben, die mütterlicherseits Casall-Blut führen.

Spitzenreiter: Fünf Söhne von United Way bei Vorauswahl Holsteiner Körung 2024 zugelassen

Neben dem „Casall-Dutzend“ ist Cornet Obolensky mit zehn Nachkommen aufgelistet, darunter zwei direkte Söhne. Almé lässt sich als Stammvater von zehn Köraspiranten identifizieren. Das Gros davon über den Hors la Loi II-Enkel Uriko v. Untouchable. Sein Sohn United Way stellt die meisten Söhne, fünf an der Zahl. United Way, selbst bis 1,50 Meter-Parcours erfolgreich, ist ein Sohn der Derbysiegerin Carassina.

Über den Hengst Kannan v. Voltaire, dessen Sohn Keaton ein Trio in die Körentscheidung schickt, ist Furioso II viermal Stammvater eines möglichen neuen Holsteiner Deckhengstes.

Drei Hengste gehen auf Capitol zurück, das zweite große C in der Holsteiner Zuchtgeschichte. Das L wie Ladykiller xx ist auf der Vaterseite nicht am Start in diesem Körlot. Auf den in etwa zeitgleich in den Niederlanden wirkenden Lucky Boy xx gehen über Mr. Blue zwei Hengste von Zirocco Blue und Zuccero zurück. Nachfahren der international renommierten Vererber Nimmerdor, Stakkato, Darco und Cacco-Blue komplettieren das Lot. Und ein Dressurhengst v. Bonds.

Die Hengste in der Übersicht.

Die Körung am 2. Adventswochenende

Die Körung findet am 13./14. Dezember in Elmshorn statt.

Vorläufiger Zeitplan

Freitag, 13. Dezember

Musterung der Hengste auf festem Boden

Präsentation der Auktionspferde

Erstes Freispringen der Hengste

Welcome Abend

Samstag, 14. Dezember

Zweites Freispringen der Hengste/Freilaufen

Vorstellung aller Hengste/Körentscheidung

Proklamation des Siegerhengstes

Auktion der Hengste und Reitpferde

Züchterparty

Tickets ab 15 Euro kann man hier bestellen.