Doppelspitze für Holstein in den WBFSH-Rankings Vielseitigkeit 2024

Holstein ist Spitze in den WBFSH-Rankings Vielseitigkeit 2024. Und das gleich zweimal.

Die WBFSH-Rankings Vielseitigkeit 2024 zeigt es schwarz auf weiß: Volker Göttsche-Götze aus Groß Buchwald südlich von Kiel ist der beste Züchter von Vielseitigkeitspferden. Präziser: Die Weltzuchtverbandsvereinigung WBFSH hat ihn als Züchter des Holsteiners Dublin v. Diarado, Stamm 1907, ausgezeichnet. Unter dem Briten Tom McEwen gewann der Holsteiner Mannschaftsgold bei den Olympischen Spielen von Paris. In der Einzelwertung wurde das Paar Vierter. Schon seit mehr als 300 Jahren ist der Hof in Groß Buchwald, auf dem „Dubs“ zur Welt gekommen ist, in Familienbesitz.

WBFSH-Rankings Vielseitigkeit 2024 – Top Scorer

Dublin ist eines der beständigsten Vielseitigkeitspferde der vergangenen Jahre. Seit September 2023 beendete er keine Prüfung schlechter als auf Platz drei, Olympia ausgenommen. 2023 war das britisch-holsteinische Duo Dritter beim CCI5*-L in Pau. In Kentucky wurde es beim CCI5*-L 2024 Platz zwei, genau wie im Jahr zuvor am selben Ort. Denselben Rang gab es für die beiden auch in Luhmühlen, im CCI4*-S beim „Warmlaufen“ für die Spiele von Paris.

Unter Nicola Wilson war Dublin Mannschaftseuropameister 2021. Nach deren tragischen Unfall kam „Dubs“ in den Stall von Tom McEwen.

Zwei weitere Holsteiner in der Top 10

An vierter Stelle der Züchter-Rangliste findet sich Hindrick Stüvel. Bei ihm ist der aktuelle Boekelo-Sieger, Julia Krajewskis Olympia-Partner Nickel v. Numero Uno, Stamm 4303, zur Welt gekommen. Nickel war auch in Aachen siegreich. Er konnte in Paris ein weiteres Pferd aus der Zucht von Hindrick Stüvel begrüßen: die unter dem Niederländer Raf Kooremans startende Stute Radar Love.

Ocke Riewerts von der Insel Föhr war schon einmal die Nummer eins im WBFSH-Ranking. Diesmal bescherten ihm die Punkte des bei ihm geborenen London v. Landos, dem Olympia-Bronzemedaillengewinner unter Laura Collett, Rang sieben.

WBFSH-Rankings Vielseitigkeit 2024: In Holstein kommen die besten Eventer zur Welt

Drei deutsche Zuchtgebiete haben es unter die Top 10 der besten Zuchtverbände im diesjährigen Ranking geschafft: Holstein, Hannover und Oldenburg. Holstein nimmt die Spitzenposition ein. Neben Dublin, Nickel und London punkteten noch Diabolo v. Diarado (William Coleman, USA), Cartania v. Cartani (Felix Vogg, SUI) und Denim v. Dinken (Phillip Dutton, USA).

Hannover und OL in Top 10

Die Iren und das französische Selle Français schafften es auf die Podiumsplätze. Zweitbester deutscher Zuchtverband hinter dem niederländischen KWPN (4.) und dem britischen Sportpferd SHBGB (5.) ist auf Platz sechs der Hannoveraner Verband. Hier sammelte Michael Jungs Olympiasieger Chipmunk v. Contendro die meisten Punkte. Falco, WM-Bronzemedaillenpferd des Neuseeländers Tim Price 2022 und Sechster der Olympischen Spiele 2024, ist die Nummer zwei im Hannoveraner Ranking. Darüber hinaus zählen die Diarado-Nachkommen Ducati d’Arville und D’Accord zu den „Einzahlern“ im hannoverschen Sextett. Pro Zuchtverband werden im Ranking die Resultate der besten sechs Pferde der Saison zur Berechnung herangezogen.

Sonst noch dabei aus Deutschland

Platz zehn erreichte der Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes, Westfalen rangiert auf Position elf vor dem DSP. Die Trakehner finden sich auf Platz 16, der ZfDP ist 19. Die Mecklenburger (23.), das Rheinische Pferdestammbuch (26.) sowie der Springpferdezuchtverband Oldenburg-International (OS) auf Platz 28 und die Sachsen (60.) sind ebenfalls im WBFSH-Ranking Vielseitigkeit gelistet.